Литва с 8 декабря также прекратит вещание «Дождя»

Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Такое решение приняла Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ). Это связанно с тем, что отозванная лицензия Латвии давала право «Дождю» распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

В ЛКРТВ пояснили, что «Дождь» был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм. «После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве»,— объявил регулятор, которого цитирует портал Delfi.

Власти Латвии накануне, 6 декабря, аннулировали лицензию на вещание «Дождя». Это решение приняли из-за того, что 1 декабря его ведущий Алексей Коростелев произнес в эфире фразу, которую некоторые истолковали как признание в оказании помощи российским военным. Также канал один раз показал в эфире карту, на которой Крым был изображен российским. Господина Коростелева уволили, вслед за ним ушло еще несколько сотрудников. Позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева (физлицо-иноагент) назвала его увольнение ошибкой. Служба госбезопасности Латвии призвала внести бывшего ведущего в черный список.

Лаура Кеффер