СПГ экспортируется рекордно

Поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли рекордных значений. Повышенный спрос будет сохраняться в ближайшие несколько лет, считают собеседники “Ъ FM”. По сравнению с 2021 годом объемы выросли на 21%, следует из публикаций немецкой газеты Handelsblatt. Российский СПГ занимает примерно 13% всего европейского импорта, и эта цифра быстро растет, отмечает издание. Само топливо страны покупают по завышенной цене. Благодаря этому с января по ноябрь Москва могла заработать примерно €27 млрд. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Пока рынок нефти пытается подстроиться под новые правила с потолком цен на российское сырье, в газовом секторе происходят более рыночные движения. Дефицит трубопроводного газа приводит к резкому росту спроса на СПГ, и в итоге поставки именно из России выросли на 21% по сравнению с 2021 годом. Сырье идет, например, в Германию, но через третьи страны — Францию, Нидерланды и Бельгию. Хотя последние уверяют, что доля российского газа крайне мала.

Тем не менее цифры говорят о том, что Россия может закончить 2022 год с выдающимися для себя объемами поставок в Европу, говорит замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Рост поставок наблюдается в течение всего года, и он действительно ускорился осенью. Например, в октябре 62% всего российского экспорта сжиженного природного газа шло именно в европейские страны. Полностью от поставок отказались Великобритания и страны Балтии. По итогам года можно ожидать общего роста российского экспорта СПГ где-то на 9%, и это очень хороший показатель — значит, что все заводы работают на проектной мощности или даже чуть выше».

И нынешнему росту почти ничего не препятствует. Санкций на поставку СПГ из России нет. Евросоюз делал ставку на поступления сырья, например, из Катара, но там новый мощный завод заработает лишь в 2026-м. А пока приходится брать любые свободные объемы с рынка, но они все равно связаны с Россией, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Европе удобнее делать вид, что СПГ — это какой-то отдельный международный рынок.

Очень часто европейские чиновники показывают таблички, в которых указана страна происхождения, например, Россия, Алжир, а отдельно — СПГ. Хотя, если более подробно разобрать структуру, выяснится, что пятая часть и больше — именно российский газ.

Сжиженный природный газ сейчас вообще из всех энергетических товаров, пожалуй, самый востребованный. Против СПГ практически никто никогда ничего не вводит, потому что он нужен абсолютно всем, его не хватает. Если российское сырье не купит одна страна, купит другая».

Однако для отечественных производителей проданные объемы СПГ, скорее приятная прибавка. Компенсировать выпавшие поставки трубопроводного газа они точно не смогут. Для сравнения: по трубе Россия поставила в Европу в 2021 году 130 млрд куб. м, а СПГ — всего 15 млрд. Тем не менее в ближайшие несколько лет европейский рынок будет приносить этот доход стабильно, полагает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Высокие цены на СПГ — единственный шанс сохранить привлекательность европейского рынка и продолжать за счет него замещать хотя бы часть выпадающего российского трубопроводного газа.

Тем более что там наблюдается дефицит во время отопительного сезона, а это значит, что они довольно много отбирают из подземных хранилищ. И если зима будет такой же, как в среднем за последние годы, то европейцы должны будут опять закачивать довольно много газа в ПХГ, а это означает наличие постоянного спроса».

Но есть еще одна особенность — сокращение спроса внутри Евросоюза. По данным Financial Times он уже снизился в таких странах, как Германия и Италия, более чем на 20%. И по мере роста этого показателя, СПГ Европе будет уже не так нужен, и тогда российские объемы окончательно уйдут на Восток.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".