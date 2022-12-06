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Коммерсантъ FM
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Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД внести бывшего ведущего «Дождя» в черный список

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии рекомендовала министру внутренних дел Кристапсу Эклонсу внести в черный список бывшего журналиста телеканала «Дождь» (в РФ признано СМИ-иноагентом) Алексея Коростелева. СГБ оценила заявления, прозвучавшие в программе «Здесь и сейчас» 1 декабря, и пришла к выводу, что их можно расценивать как призыв оказать материальную поддержку ВС РФ во время военной операции.

Несмотря на пояснения, данные позже представителями «Дождя», считает СГБ, в информационном пространстве Латвии недопустимо распространение информации с призывом к подобному содействию.

Господин Коростелев постоянно проживает и работает в Грузии, сообщает издание Apollo. Учитывая, что у него нет вида на жительство в Латвии, то по Уголовному кодексу он не может быть привлечен к уголовной ответственности в стране. За сбор финансовых средств или имущества в пользу участвующей в вооруженном конфликте стороне, происходящем за пределами Латвии, с целью нарушить территориальную целостность, предусмотрена уголовная ответственность, напоминает СГБ.

1 декабря в эфире «Дождя» Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным. Телеканал его за это уволил. Позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева (физлицо-иноагент) назвала увольнение господина Коростелева ошибкой и попросила его, а также уволившихся вслед за Алексеем Коростелевым вернуться.

Мария Федотова

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