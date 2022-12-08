ФСБ задержала двух жителей Севастополя за шпионаж в пользу Украины

ФСБ сообщила, что пресекла деятельность двух российских граждан, которых обвиняют в шпионаже в интересах Службы безопасности Украины. Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Личности арестованных не раскрываются.

Как сообщает спецслужба, один житель Севастополя разделял взгляды украинского национализма и в 2016 году был завербован СБУ. После начала военного конфликта он за деньги передавал СБУ сведения о расположении объектов Минобороны. Также он летом этого года завербовал еще одного жителя Севастополя, который передавал Украине данные об объектах ФСБ России «посредством интернет-мессенджера WhatsApp».

«В настоящее время Ленинскими районным судом города Севастополя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца»,— сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В трех городских округах Крыма действует желтый уровень террористической опасности. На полуострове ранее неоднократно арестовывали российских и украинских граждан за шпионаж или подготовку диверсий в пользу Украины. Так, в начале ноября ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского диверсанта, который планировал провести диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Также терактом был признан подрыв Крымского моста 8 октября.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Михаил Беляев