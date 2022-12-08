Что происходит после ввода войск России на Украину. День 288-й

Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные в новых регионах. Турция продолжит требовать страховку на танкеры с нефтью. ЕС намерен ввести санкции против 169 компаний за помощь российскому ВПК, сообщило Politico. Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

21:16. Минфин США запросил у Конгресса $14,5 млрд на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года.

21:01. Евросоюз увеличит фонд для финансирования поставок оружия на Украину на €2 млрд уже на следующей неделе — Bloomberg.

20:16. Евросоюз готовится ввести санкции против около 30 иранских юридических и физических лиц из-за помощи России и подавления протестов в стране — Bloomberg со ссылкой на источники.

20:09. В Одесской области удалось возобновить электроснабжение — замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

19:50. Цены на газ в Европе опустились почти на 10% до уровня около $1460 за тыс. кубометров — данные ICE.

19:49. Грузия не может отправить на Украину генераторы высокой мощности, потому что не производит их — один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», член парламента Рати Ионатамишвили.

19:37. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров: запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной.

19:22. МИД Норвегии: страна ввела потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель.

19:18. Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года — данные торгов.

19:15. Совет Евросоюза решение о непризнании российских паспортов, выданных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

18:59. Соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой мост, который был взорван, введут в эксплуатацию до конца года — врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

18:29. Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер не означает изменения позиции США относительно специальной военной операции России на территории Украины — Белый дом США.

18:24. Депутаты городского совета Киева сегодня переименовали 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых были связаны с Россией и СССР.

18:19. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко призвал прекратить транзит российского газа через Украину и закрыть все трубопроводы, поставляющие топливо из России в Европу. Обращение, которое он направил в правительство, опубликовала «Страна.ua».

17:48. Politico: новый пакет санкций Евросоюза распространится на 169 организаций, предоставляющих продукцию для военно-промышленного комплекса РФ.

17:47. Под новые санкции Евросоюза могут попасть российские телеканалы «НТВ Мир», «РЕН ТВ», «Россия 1» и «Первый канал», пишет газета Politico.

17:45. В РФ открылись магазины Oomph — пришедшего на замену Lush бренда косметики.

17:33. Омбудсмен Москалькова заявила, что обсуждает с украинским коллегой обмен гражданских лиц, против которых возбуждены уголовные дела.

17:32. В Грузии тех, кто воюет на Украине в составе ВСУ, можно рассматривать как наемников и лишать грузинского гражданства — один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», член парламента Рати Ионатамишвили.

17:16. МИД России: безоглядная поддержка Украины и взрывной рост цен на энергоносители только подрывают позиции Евросоюза в торгово-политических отношениях с США.

16:55. Минтранс Турции сообщил, что страна продолжит требовать у нефтяных танкеров страховые документы для прохода через проливы.

16:49. Российским масс-медиа стоило бы отметить отказ Зеленского от переговоров, благодаря которому РФ без лишних компромиссов доделает всю работу до конца — Дмитрий Медведев.

16:27. Бюджет Херсонской области освоен только на 46% из-за срочной эвакуации жителей — врио губернатора Владимир Сальдо.

16:25. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС к 2025 году повысить военные расходы на 30%.

16:04. Официальный курс доллара на 9 декабря — 62,57 руб., евро — 65,68 руб. — ЦБ.

15:52. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запретил использовать в регионе беспилотники. Указ вступает в силу с 12 декабря.

15:49. Сенатор Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» выразил мнение, что в РФ нет большей силы, чем слова президента. «Государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу»,— заявил он на вопрос о том, почему бы не выпустить указ о завершении частичной мобилизации.

15:30. Владимир Путин заявил, что Россия действительно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но не она это первой начала.

15:24. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев уже получил $27 млрд международной финансовой помощи, до конца года рассчитывает на поступление еще $3 млрд.

15:20. США в ближайшие недели направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS, а также соответствующее оборудование и системы управления, передает агентство BNS со ссылкой на эстонское министерство обороны.

14:56. В Словакии нашли работу 14,8 тыс. беженцев с Украины — портал iRozhlas.

14:53. Национальный банк Белоруссии изымает с 12 декабря евро из перечня иностранных денежных единиц, входящих в валютную корзину, а доля российского рубля в ней составит 60%, сообщили в пресс-службе регулятора.

13:58. Кириенко сказал, что ничего не слышал о том, чтобы обсуждались ограничения для граждан, покинувших Россию в период мобилизации.

13:45. Сильные порывы ветра, снег и мороз осложнили ситуацию в украинской энергосистеме. Значительный дефицит электроэнергии сохраняется, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

13:32. Путин заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой — герой.

13:17. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающей прекратить военную помощь Украине ради прекращения конфликта, и заявил о намерении во что бы то ни стало продолжать такую поддержку.

12:56. Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов — Песков.

12:47. Демилитаризация и денацификация Украины остаются одними из главных целей специальной военной операции, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:40. Песков считает, что риски нападения на Крым остаются.

12:36. Шаги США в отношении Украины направлены на то, чтобы перечеркнуть перспективы возвращения Киева к диалогу с Москвой — замглавы МИД РФ Рябков.

12:25. В Белоруссии рассмотрят вопрос о транслитерации названий городов и улиц по-русски, сообщил глава администрации президента (сейчас большинство указателей на белорусском).

12:23. США, исходя из документов на поставки вооружений, планируют подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года — МИД РФ.

12:21. Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекратила вещание телеканала «Дождь», признанного в России иностранным агентом.

12:11. РФ готовит ответные меры в связи с введением странами G7 и ЕС ценового потолка на российскую нефть, оценивать влияние price cap на бюджет рано, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

12:01. Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются, поскольку европейский ВПК годами не получал должного финансирования, сообщил Боррель.

11:43. Более половины Донецка обесточено после обстрела, сообщили в ДНР.

11:42. В Госдуму будет внесен проект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности — Пискарев.

11:13. Цена газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров на ожиданиях дальнейшего понижения температуры воздуха в регионе.

11:00. Провокации против российских стратегических аэродромов «Дягилево» и «Энгельс» могли создать серьезные риски для ядерной безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

10:52. Большая часть рынков доступна для российской нефти на адекватных рыночных принципах — первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

10:42. Губернатор Белгородской области Гладков: «Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи».

10:41. Очередь из танкеров с нефтью в турецких проливах образовалась из-за требования Анкары к перевозчикам предъявить дополнительные гарантии от страховых компаний, а не в силу условий потолка цен на российское топливо, сообщила газета Financial Times.

10:24. Минэнерго РФ после заявления аналитиков ЦБ: в целом не согласны, что потолок цен на нефть приведет к существенным последствиям для экономики России.

10:19. Венгрия на встрече постпредов ЕС 7 декабря выступила против нового пакета санкций в отношении России, сообщила газета Financial Times.

10:04. ФСБ в Севастополе пресекла деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины.

9:41. Дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

9:20. США заявили Турции, что потолок цен на нефть из РФ не требует дополнительных проверок судов.

9:04. Суд Парижа постановил взыскать с РФ более $1 млрд в пользу украинского Ощадбанка.

8:57. В случае блэкаута связь на Украине проработает минимум три дня.

8:57. Посольство РФ назвало извращением фактов резолюцию комитета Сената США о геноциде на Украине.

8:57. Чиновники и законодатели Украины в последние месяцы призывали администрацию президента США Джо Байдена и членов Конгресса предоставить украинским военным боеголовки с кассетными боеприпасами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

8:56. Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в следующем году.