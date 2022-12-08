Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 288-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 8 декабря

Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные в новых регионах. Турция продолжит требовать страховку на танкеры с нефтью. ЕС намерен ввести санкции против 169 компаний за помощь российскому ВПК, сообщило Politico. Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

21:16. Минфин США запросил у Конгресса $14,5 млрд на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года.

21:01. Евросоюз увеличит фонд для финансирования поставок оружия на Украину на €2 млрд уже на следующей неделе — Bloomberg.

20:16. Евросоюз готовится ввести санкции против около 30 иранских юридических и физических лиц из-за помощи России и подавления протестов в стране — Bloomberg со ссылкой на источники.

20:09. В Одесской области удалось возобновить электроснабжение — замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

19:50. Цены на газ в Европе опустились почти на 10% до уровня около $1460 за тыс. кубометров — данные ICE.

19:49. Грузия не может отправить на Украину генераторы высокой мощности, потому что не производит их — один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», член парламента Рати Ионатамишвили.

19:37. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров: запущен процесс синхронизации законодательной базы новых регионов с федеральной.

19:22. МИД Норвегии: страна ввела потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель.

19:18. Цена нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года — данные торгов.

19:15. Совет Евросоюза решение о непризнании российских паспортов, выданных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

18:59. Соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой мост, который был взорван, введут в эксплуатацию до конца года — врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

18:29. Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер не означает изменения позиции США относительно специальной военной операции России на территории Украины — Белый дом США.

18:24. Депутаты городского совета Киева сегодня переименовали 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых были связаны с Россией и СССР.

18:19. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко призвал прекратить транзит российского газа через Украину и закрыть все трубопроводы, поставляющие топливо из России в Европу. Обращение, которое он направил в правительство, опубликовала «Страна.ua».

17:48. Politico: новый пакет санкций Евросоюза распространится на 169 организаций, предоставляющих продукцию для военно-промышленного комплекса РФ.

17:47. Под новые санкции Евросоюза могут попасть российские телеканалы «НТВ Мир», «РЕН ТВ», «Россия 1» и «Первый канал», пишет газета Politico.

17:45. В РФ открылись магазины Oomph — пришедшего на замену Lush бренда косметики.

17:33. Омбудсмен Москалькова заявила, что обсуждает с украинским коллегой обмен гражданских лиц, против которых возбуждены уголовные дела.

17:32. В Грузии тех, кто воюет на Украине в составе ВСУ, можно рассматривать как наемников и лишать грузинского гражданства — один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», член парламента Рати Ионатамишвили.

17:16. МИД России: безоглядная поддержка Украины и взрывной рост цен на энергоносители только подрывают позиции Евросоюза в торгово-политических отношениях с США.

16:55. Минтранс Турции сообщил, что страна продолжит требовать у нефтяных танкеров страховые документы для прохода через проливы.

16:49. Российским масс-медиа стоило бы отметить отказ Зеленского от переговоров, благодаря которому РФ без лишних компромиссов доделает всю работу до конца — Дмитрий Медведев.

16:27. Бюджет Херсонской области освоен только на 46% из-за срочной эвакуации жителей — врио губернатора Владимир Сальдо.

16:25. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС к 2025 году повысить военные расходы на 30%.

16:04. Официальный курс доллара на 9 декабря — 62,57 руб., евро — 65,68 руб. — ЦБ.

15:52. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запретил использовать в регионе беспилотники. Указ вступает в силу с 12 декабря.

15:49. Сенатор Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» выразил мнение, что в РФ нет большей силы, чем слова президента. «Государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу»,— заявил он на вопрос о том, почему бы не выпустить указ о завершении частичной мобилизации.

15:30. Владимир Путин заявил, что Россия действительно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но не она это первой начала.

15:24. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев уже получил $27 млрд международной финансовой помощи, до конца года рассчитывает на поступление еще $3 млрд.

15:20. США в ближайшие недели направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS, а также соответствующее оборудование и системы управления, передает агентство BNS со ссылкой на эстонское министерство обороны.

14:56. В Словакии нашли работу 14,8 тыс. беженцев с Украины — портал iRozhlas.

14:53. Национальный банк Белоруссии изымает с 12 декабря евро из перечня иностранных денежных единиц, входящих в валютную корзину, а доля российского рубля в ней составит 60%, сообщили в пресс-службе регулятора.

13:58. Кириенко сказал, что ничего не слышал о том, чтобы обсуждались ограничения для граждан, покинувших Россию в период мобилизации.

13:45. Сильные порывы ветра, снег и мороз осложнили ситуацию в украинской энергосистеме. Значительный дефицит электроэнергии сохраняется, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

13:32. Путин заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой — герой.

13:17. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающей прекратить военную помощь Украине ради прекращения конфликта, и заявил о намерении во что бы то ни стало продолжать такую поддержку.

12:56. Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов — Песков.

12:47. Демилитаризация и денацификация Украины остаются одними из главных целей специальной военной операции, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:40. Песков считает, что риски нападения на Крым остаются.

12:36. Шаги США в отношении Украины направлены на то, чтобы перечеркнуть перспективы возвращения Киева к диалогу с Москвой — замглавы МИД РФ Рябков.

12:25. В Белоруссии рассмотрят вопрос о транслитерации названий городов и улиц по-русски, сообщил глава администрации президента (сейчас большинство указателей на белорусском).

12:23. США, исходя из документов на поставки вооружений, планируют подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года — МИД РФ.

12:21. Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекратила вещание телеканала «Дождь», признанного в России иностранным агентом.

12:11. РФ готовит ответные меры в связи с введением странами G7 и ЕС ценового потолка на российскую нефть, оценивать влияние price cap на бюджет рано, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

12:01. Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются, поскольку европейский ВПК годами не получал должного финансирования, сообщил Боррель.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

11:43. Более половины Донецка обесточено после обстрела, сообщили в ДНР.

11:42. В Госдуму будет внесен проект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности — Пискарев.

11:13. Цена газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров на ожиданиях дальнейшего понижения температуры воздуха в регионе.

11:00. Провокации против российских стратегических аэродромов «Дягилево» и «Энгельс» могли создать серьезные риски для ядерной безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

10:52. Большая часть рынков доступна для российской нефти на адекватных рыночных принципах — первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

10:42. Губернатор Белгородской области Гладков: «Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи».

10:41. Очередь из танкеров с нефтью в турецких проливах образовалась из-за требования Анкары к перевозчикам предъявить дополнительные гарантии от страховых компаний, а не в силу условий потолка цен на российское топливо, сообщила газета Financial Times.

10:24. Минэнерго РФ после заявления аналитиков ЦБ: в целом не согласны, что потолок цен на нефть приведет к существенным последствиям для экономики России.

10:19. Венгрия на встрече постпредов ЕС 7 декабря выступила против нового пакета санкций в отношении России, сообщила газета Financial Times.

10:04. ФСБ в Севастополе пресекла деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины.

9:41. Дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

9:20. США заявили Турции, что потолок цен на нефть из РФ не требует дополнительных проверок судов.

9:04. Суд Парижа постановил взыскать с РФ более $1 млрд в пользу украинского Ощадбанка.

8:57. В случае блэкаута связь на Украине проработает минимум три дня.

8:57. Посольство РФ назвало извращением фактов резолюцию комитета Сената США о геноциде на Украине.

8:57. Чиновники и законодатели Украины в последние месяцы призывали администрацию президента США Джо Байдена и членов Конгресса предоставить украинским военным боеголовки с кассетными боеприпасами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

8:56. Зеленский считает, что конфликт на Украине закончится в следующем году.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 287-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...