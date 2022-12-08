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Коммерсантъ FM
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Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем

Дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Подробностей он не привел, но сообщил, что российские военные «как всегда сработали четко».

6 декабря пресс-служба губернатора сообщила, что ночью под Севастополем были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 23 ноября заявил, что за последние сутки в районе газоконденсатных месторождений в Черном море средства противовоздушной обороны сбили еще пять беспилотников.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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