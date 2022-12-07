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Коммерсантъ FM
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Монголия создаст комиссию по расследованию кражи угля, спровоцировавшей протесты

Великий государственный хурал (парламент) Монголии создаст рабочую группу и комиссию для расследования дела о хищении угля, которое привело к акциям протеста. Об этом заявил спикер законодательного собрания Гомбожавын Занданшатара. Он считает, что «коррупция и воровство угля есть на всех уровнях», но нужно не допустить повторения ситуации.

Рабочая группа по делу создается с сегодняшнего дня, 7 декабря. Ее члены будут расследовать хищения, связанные с экспортом. Они также должны сделать процесс открытым для общественности и поддержать проверки правоохранительных органов. «Поскольку существует проблема незаконного присвоения народного богатства, будет создана временная инспекционная комиссия»,— сказал господин Занданшатар (цитата по ТАСС).

Парламент также проведет открытые слушания по делу о хищениях угля. В ходе слушаний власти обещают обнародовать имена виновных. Спикер добавил, что «законные требования людей должны быть удовлетворены как можно скорее».

Протесты начались 4 декабря на центральной площади Улан-Батора. Причиной стала информация о краже угля (на сумму от $12,9 млрд до $17,6 млрд), который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Протестующие возложили вину на коррумпированных чиновников. Китай выразил готовность помочь с расследованием. Вчера, 6 декабря, протесты возобновились.

Фотогалерея

Протесты в Улан-Баторе

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Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Протестующий во время стычки с полицией

Протестующий во время стычки с полицией

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

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Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Протестующий во время стычки с полицией

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Смотреть

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

Лаура Кеффер

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