Монголия создаст комиссию по расследованию кражи угля, спровоцировавшей протесты

Великий государственный хурал (парламент) Монголии создаст рабочую группу и комиссию для расследования дела о хищении угля, которое привело к акциям протеста. Об этом заявил спикер законодательного собрания Гомбожавын Занданшатара. Он считает, что «коррупция и воровство угля есть на всех уровнях», но нужно не допустить повторения ситуации.

Рабочая группа по делу создается с сегодняшнего дня, 7 декабря. Ее члены будут расследовать хищения, связанные с экспортом. Они также должны сделать процесс открытым для общественности и поддержать проверки правоохранительных органов. «Поскольку существует проблема незаконного присвоения народного богатства, будет создана временная инспекционная комиссия»,— сказал господин Занданшатар (цитата по ТАСС).

Парламент также проведет открытые слушания по делу о хищениях угля. В ходе слушаний власти обещают обнародовать имена виновных. Спикер добавил, что «законные требования людей должны быть удовлетворены как можно скорее».

Протесты начались 4 декабря на центральной площади Улан-Батора. Причиной стала информация о краже угля (на сумму от $12,9 млрд до $17,6 млрд), который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Протестующие возложили вину на коррумпированных чиновников. Китай выразил готовность помочь с расследованием. Вчера, 6 декабря, протесты возобновились.

Фотогалерея Протесты в Улан-Баторе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай Фото: Reuters / B. Rentsendorj Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота Фото: Reuters / B. Rentsendorj 5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан Фото: Reuters / B. Rentsendorj По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца Фото: Reuters / B. Rentsendorj Протестующий во время стычки с полицией Фото: Reuters / B. Rentsendorj 6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади Фото: Alexander Nikolskiy / AP По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов Фото: Alexander Nikolskiy / AP Протестующий размахивает национальным флагом Монголии Фото: Alexander Nikolskiy / AP 5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск Фото: Alexander Nikolskiy / AP Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля Фото: Alexander Nikolskiy / AP Попытка штурма Дворца правительства в Монголии Фото: Alexander Nikolskiy / AP Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране Фото: Alexander Nikolskiy / AP Следующая фотография 1 / 12 Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай Фото: Reuters / B. Rentsendorj Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота Фото: Reuters / B. Rentsendorj 5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан Фото: Reuters / B. Rentsendorj По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца Фото: Reuters / B. Rentsendorj Протестующий во время стычки с полицией Фото: Reuters / B. Rentsendorj 6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади Фото: Alexander Nikolskiy / AP По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов Фото: Alexander Nikolskiy / AP Протестующий размахивает национальным флагом Монголии Фото: Alexander Nikolskiy / AP 5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск Фото: Alexander Nikolskiy / AP Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля Фото: Alexander Nikolskiy / AP Попытка штурма Дворца правительства в Монголии Фото: Alexander Nikolskiy / AP Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране Фото: Alexander Nikolskiy / AP Смотреть

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

Лаура Кеффер