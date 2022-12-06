Китай готов помочь Монголии с расследованием хищений угля, из-за которых начались протесты

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов помочь правительству Монголии с расследованием возможных хищений, если получит соответствующий запрос. Ранее в Монголии начались протесты из-за коррупционного скандала вокруг угля, который экспортируют в Китай.

«Являясь дружественным соседним государством, мы уверены, что правительство Монголии способно разобраться и принять надлежащие меры для урегулирования соответствующей ситуации. Если монгольская сторона обратится с такой просьбой, компетентные ведомства Китая в соответствии с законодательством окажут ей необходимую помощь»,— сказала Мао Нин на брифинге (цитата по ТАСС).

Протесты в Монголии начались 3 декабря. Накануне китайские СМИ сообщили, что Китай передал монгольскому правительству список коррумпированных государственных служащих. По их информации, они при помощи преступной схемы украли от $12,9 млрд до $17,6 млрд при продаже угля. Монголия отказалась раскрывать имена чиновников, после чего в Улан-Баторе начались протесты с требованием опубликовать эти данные. 5 декабря протестующие пытались взять Дворец правительства, в результате пострадали шесть человек.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

Олеся Павленко