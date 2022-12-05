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Коммерсантъ FM
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В столице Монголии протестующие штурмуют Дворец правительства

На центральной площади Улан-Батора возле Дворца правительства начались массовые протесты. По данным местных СМИ, причиной беспорядков стала информация о краже угля на $1,7 млрд, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Протестующие обвиняют в пропаже угля коррумпированных чиновников.

По данным агентства 24tsag, при попытке штурма Дворца правительства протестующие сломали металлические ворота. По данным портала News.mn, в ходе столкновения пострадали шесть человек, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца. Дорога в государственную резиденцию главы правительства перекрыта.

Массовые протесты начались после того, как местные СМИ распространяли информацию о том, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной. Объем пропавшего угля оценивается в 6,5 млн тонн — стоимостью 40 трлн тугриков ($1,7 млрд). Также в СМИ появилась информация, что Китай предоставил монгольским властям данные политиков, причастных к хищениям, и теперь демонстранты требуют наказать их.

По информации агентства Shuud, в настоящее время под следствием находятся 15 должностных лиц, их подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

Милена Костерева

Фотогалерея

Кадры протестов в Монголии

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Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Протестующий во время стычки с полицией

Протестующий во время стычки с полицией

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

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Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Протестующий во время стычки с полицией

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

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