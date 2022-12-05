В столице Монголии протестующие штурмуют Дворец правительства

На центральной площади Улан-Батора возле Дворца правительства начались массовые протесты. По данным местных СМИ, причиной беспорядков стала информация о краже угля на $1,7 млрд, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. Протестующие обвиняют в пропаже угля коррумпированных чиновников.

По данным агентства 24tsag, при попытке штурма Дворца правительства протестующие сломали металлические ворота. По данным портала News.mn, в ходе столкновения пострадали шесть человек, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца. Дорога в государственную резиденцию главы правительства перекрыта.

Массовые протесты начались после того, как местные СМИ распространяли информацию о том, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной. Объем пропавшего угля оценивается в 6,5 млн тонн — стоимостью 40 трлн тугриков ($1,7 млрд). Также в СМИ появилась информация, что Китай предоставил монгольским властям данные политиков, причастных к хищениям, и теперь демонстранты требуют наказать их.

По информации агентства Shuud, в настоящее время под следствием находятся 15 должностных лиц, их подозревают в причастности к коррупционным преступлениям.

Милена Костерева