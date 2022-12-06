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Коммерсантъ FM
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В Монголии возобновились антикоррупционные протесты

На центральной площади Сухэ-Батора в монгольской столице Улан-Батор возобновилась протестная акция, прерванная вчера, 5 декабря, из-за разгона сотрудниками полиции. Местные СМИ сообщают, что по состоянию на 13:30 мск в центре города собрались приблизительно 200 манифестантов.

Как поясняет корреспондент ТАСС, собравшиеся на площади люди скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля. Участники протестного движения также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране.

Протесты в столице Монголии проходят на фоне появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай. Кульминацией вчерашних протестов стал штурм Дворца правительства, после чего полиция приступила к разгону протестующих.

По данным местного издания News.mn, в ходе вчерашней протестной акции 13 сотрудников полиции и внутренних войск получили ранения, один военнослужащий был госпитализирован.

О протестном движении в Монголии — в материале «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

Андрей Сапожников

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