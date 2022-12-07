Венгрия отменила ограничение цен на бензин из-за антироссийских санкций ЕС

Правительство Венгрии отменило ограничение цен на бензин из-за дефицита топлива, возникшего из-за санкций Евросоюза (ЕС) против российской нефти, сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш. Сам премьер-министр Виктор Орбан вчера, 6 декабря, подписал распоряжение об отмене ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гергей Гуйяш

Фото: Luis Cortes / Reuters Гергей Гуйяш

Фото: Luis Cortes / Reuters

Господин Гуйяш заявил, что санкции ЕС, вступившие в силу 5 декабря, вызвали перебои в поставках топлива в Венгрию. На этом фоне руководство крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL объявило о невозможности поставить достаточное количество топлива. Из-за этого правительство Венгрии решило отменить лимит цен на бензин, введенный год назад.

«Без импорта топлива страна не сможет поддерживать фиксированную цену на бензин на уровне 480 форинтов за итр (около €1,2)»,— сказал журналистам Гергей Гуйяш (цитата по ТАСС). Он пояснил, что Венгрии «теперь придется покупать топливо в Европе по более высокой цене». По его словам, «было здорово, что прежде мы могли заправляться так дешево», но теперь цены вырастут.

Страны ЕС, G7, а также Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Российские власти в ответ намерены до конца года запретить национальным компаниям продавать нефть по ценовому потолку. По данным Bloomberg, РФ рассматривает введение «ценового пола» на нефть. Каким он будет, неизвестно. «Ведомости» сообщили, что российские власти разработали три варианта ответных мер, в том числе запрет на продажу сырья по контрактам, включающим потолок цен.

Подробнее об ограничениях читайте в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер