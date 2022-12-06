Bloomberg: Россия рассматривает введение «ценового пола» на нефть

В ответ на согласование странами ЕС, G7 и Австралией ценового потолка на поставляемую из России нефть российское руководство рассматривает введение «ценового пола» на экспорт энергоресурсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, Москва может реализовать ограничение или через введение фиксированной цены на российскую нефть, или через установление на нее максимальных скидок относительно зарубежных эталонных сортов.

«Кремль не хочет противодействовать нейтральным государствам, которые покупают российскую нефть, или оказывать на них какое-либо давление нерыночными шагами»,— приводит Bloomberg слова одного из источников. Каких-либо данных о предполагаемом уровне «пола» пока нет.

Сценарий с установлением максимальных скидок на нефть из России предполагает введение «искусственного» дисконта на российский энергоресурс, размер которого трейдеры не смогут превысить при экспорте нефти. Он, по данным Bloomberg, будет регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации на рынке.

2 декабря Евросоюз согласовал ограничение цены на поставки нефти из России на уровне в $60 за баррель, а на следующий день к санкции присоединилась Австралия и страны G7. В Кремле отказались принимать ценовой лимит, а вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство разрабатывает механизм запрета на применение нового ограничения.

О ценовом потолке — в материале «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Андрей Сапожников