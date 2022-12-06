Что происходило после ввода войск России на Украину. День 286-й

Отключения электроэнергии на Украине продлятся минимум до марта. Россия рассматривает возможность установления фиксированных цен для международных продаж нефти. Губернатор Курской области пригласил жителей региона вступать в добровольческую народную дружину «Патриот», а белгородский губернатор сообщил о решении сформировать батальоны самообороны. Россия готова вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности, если и когда там будет к этому интерес, но просить сама о нем не будет, заявил замглавы МИД Рябков. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

21:47. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страна больше не может принимать украинских беженцев.

21:38. Отключения электроэнергии на Украине продлятся минимум до марта. Об этом заявил генеральный директор украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.

21:13. Жители четырех новых регионов России должны до 1 января 2026 года заменить ранее выданные ДНР, ЛНР и Украиной регистрационные государственные номера на транспортные средства, следует из постановления правительства.

21:11. Если угрозу, исходящую с Украины, не удастся устранить миром, Россия сделает это военным путем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

20:46. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг во вторник появившиеся сообщения о том, что его страна заблокировала оказание финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза.

20:23. Россия рассматривает возможность установления фиксированных цен для международных продаж нефти в качестве ответа на ограничение, установленное странами G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планом.

20:17. Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря 2022 года составили $27 млрд $951,4 млн, что на 10,7% больше, чем на начало ноября ($25 млрд 244,2 млн).

20:09. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман: «Россия должна вывести все свои войска из Украины, и точка».

19:56. Участвующих в СВО активистов нужно в будущем продвигать на руководящие посты, считает Медведев.

19:56. Объект инфраструктуры был поражен в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

19:43. Западу нужно начать готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании, считает генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

19:35. Фрагменты ракеты, упавшие у молдавского города Бричаны рядом с границей Украины, являются разгонным блоком, который не содержит боевой части, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

19:34. У России достаточно вооружений, ее противники могут не надеяться, что она исчерпает свои запасы — Медведев.

19:29. Небензя на СБ ООН заявил, что не будет выслушивать «желчное красноречие» постпреда Украины, и покинул зал.

19:25. Губернатор Курской области Роман Старовойт пригласил жителей региона вступать в добровольческую народную дружину «Патриот», в которой после подготовки бойцы будут помогать военнослужащим охранять территорию региона.

19:24. Военные уничтожили два беспилотника в море в районе Севастополя, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

19:21. Медведев об обеспеченности ВС РФ: механизм ВПК должен работать как часы, всех видов вооружений будет достаточно.

19:13. Инфляция в России сейчас ниже, чем до начала специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

19:08. Россия готова вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности, если и когда там будет к этому интерес, но просить сама о нем не будет, заявил замглавы МИД Рябков.

19:08. Россия будет стремиться к тому, чтобы договоренности о зоне безопасности вокруг ЗАЭС были достигнуты до конца года, заявил Рябков.

18:55. ЕС призвал страны Западных Балкан следовать санкционной политике в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита.

18:33. Губернатор Гладков: «Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Без света остаются четыре населенных пункта: частично села Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка».

17:47. Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую в ДНР, обесточена из-за боевых действий, сообщается в Telegram-канале администрации Макеевки.

17:34. FT: проект нового пакета санкций ЕС против России включает запрет на вещание 4 каналов и экспортный контроль над продукцией на сумму более €2 млрд.

17:24. «Желтый» уровень террористической опасности продлили до 21 декабря в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

17:16. Сотовый оператор «Феникс», действующий на территории ДНР, начал переходить на телефонный код российской системы нумерации +7949.

17:06. Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине до €18 млрд на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.

16:54. С 1 января Запорожская область выходит из бивалютной зоны денежного оборота, сообщил Евгений Балицкий.

16:51. Посольство Украины в Дании получило подозрительную посылку, подобную тем, что были направлены в украинские диппредставительства в других странах, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

16:48. Грузия не сможет помочь Украине вооружением, сказали власти страны.

16:19. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о решении сформировать батальоны самообороны из жителей области.

16:01. Несколько суток потребуется на восстановление объемов энергоснабжения Украины до уровня 5 декабря — «Укрэнерго».

15:51. Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка, сообщила народная милиция республики.

15:48. Фонд американского бизнесмена Говарда Баффетта передаст Украине генераторы большой мощности на сумму $30 млн, рассказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

15:33. Глава Крыма Аксенов сообщил, что с 7 декабря по 22 декабря «желтый» уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.

15:27. Еврокомиссия предложит ввести ограничения в отношении горнодобывающего сектора в рамках девятого пакета санкций против России — Financial Times.

15:26. Сеть H&M закрыла в России все магазины, которых было порядка 150. Об этом «РИА Новости» рассказала пресс-служба ритейлера.

15:19. Главную площадь Читы к Новому году украсят фигурами солдат — 12 из них будут ледяными, 12 — пластиковыми, сообщила пресс-служба правительства региона.

15:07. Путин 7 декабря обсудит с членами СПЧ правозащитное содействие проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов, сообщили в Кремле.

15:06. Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по просьбе ФСБ. Об этом ТАСС рассказали в суде.

14:45. Путин рекомендовал руководителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей создать в этих регионах органы по борьбе с коррупцией — указ.

14:34. Минобороны РФ: Россия 5 декабря не наносила удары по Киеву.

14:24. Глава Минфина Венгрии Михай Варга: страна не поддержала принятие Евросоветом поправок о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €18 млрд.

14:21. Правительство РФ направит около 230 млн руб. на работу мобильных бригад медиков в зоне специальной военной операции России на территории Украины — Мишустин.

14:15. В Новошахтинске (Ростовская область) мужчина устроил стрельбу по полицейским. Речь идет о дезертире, сообщили ТАСС правоохранительные органы.

14:14. Госдума во втором чтении приняла законопроект, который дает мобилизованным преимущественное право на занимаемую должность, если трудовой договор истечет во время его приостановки из-за военной службы.

14:13. На бывшего технического директора «Медузы» (в РФ признана иностранным агентом) Бориса Горячева составили административный протокол о дискредитации ВС РФ.

14:06. «Дождь» (в РФ признан иностранным агентом) продолжить работу в YouTube и будет получать новую лицензию в другой стране, сообщила гендиректор Наталья Синдеева (в РФ признана иностранным агентом). Ранее стало известно, что в Латвии лицензия телеканала на вещание была аннулирована.

13:54. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, сегодня проходит обмен пленными с Украиной по формуле 60 на 60. Сначала он рассказал об обмене по формуле 50 на 50, но позже отредактировал пост в своем Telegram-канале.

13:45. В рамках обмена военнопленными в РФ вернулись 60 военнослужащих, сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

13:38. Россия до конца года может запретить компаниям продавать нефть по ценовому потолку, заявил вице-премьер Александр Новак.

13:34. Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) вечером 5 декабря вернулся в Москву из зоны военных действий в республике. На своей странице во «ВКонтакте» мужчина написал, что его так и не зачислили в полк «под давлением "сверху"».

13:14. С начала российской спецоперации Литва оказала Украине помощь на €660 млн, из которых €240 млн приходятся на военные нужды, рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

13:12. Госдолг Украины с февраля увеличился на 45% и приближается к 80% ВВП — депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

13:11. Владимир Зеленский приехал на Донбасс. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, записанное возле стелы на въезде в Славянск Донецкой области.

12:56. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи автомобилей в России в ноябре упали на 61,6% по сравнению с 2021 годом.

12:53. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, российский авторынок в ноябре вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

12:52. Кремль по-прежнему не видит перспектив переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:52. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: не надо обращать внимания на сообщения в социальных сетях о якобы возможной новой волне мобилизации.

12:36. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия принимает все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

12:08. Замглавы МИД РФ Рябков считает очевидной нелегитимность попыток создать трибунал по действиям России на Украине. По его мнению, для России никаких последствий не будет.

12:06. Замглавы российского МИДа Рябков считает, что после введения потолка цен на нефть фрагментация мирового рынка станет реальностью.

12:03. Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение внутренней безопасности страны.

11:52. Вице-премьер Александр Новак: российская нефть была и будет востребована, в изменении логистических цепочек нет никакой трагедии.

11:30. Также ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать первую замглавы МИД Украины Эмине Джапарову.

11:22. ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук за нарушение территориальной целостности России.

11:03. Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ никак не регламентирован — «Росэнергоатом».

10:47. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что остается оптимистом и верит, что страна получит танки и боевые самолеты стандартов НАТО.

10:43. Заседание международной контактной группы по военной помощи Украине может пройти в январе — глава Минобороны Украины Алексей Резников.

10:18. С 1 января в Херсонской области прекратят использовать гривну, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

10:06. Лицензия на вещание телеканала «Дождь» (в России признан иностранным агентом) в Латвии аннулирована из-за угрозы госбезопасности — Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

9:59. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона как можно скорее поменять гривны на рубли.

9:51. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины — официальный ресурс по оповещению.

9:39. «Желтый» уровень террористической опасности в Курской области продлен на 15 суток — губернатор Роман Старовойт.

9:13. США не будут закупать российскую нефть для пополнения стратегического резерва, ее импорт под запретом — пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

9:11. Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые освободят от налогов продажу акций подсанкционными компаниями — РБК.

9:03. С начала года Россия нарастила добычу нефти с конденсатом на 2,2%, до 488 млн тонн — вице-премьер Александр Новак.

8:46. Россельхознадзор согласовал поставки российских кормов для животных в Мьянму.

8:36. США обсуждают идею о создании специального международного трибунала для расследования действий России на Украине — госсекретарь Энтони Блинкен.

8:35. Нефть Brent подорожала до $83 за баррель — данные биржи ICE.

8:33. Курс доллара поднялся выше 63 руб., последний раз на этом уровне он был 14 октября — данные Мосбиржи.

8:26. Канада выделит Украине $11 млн на оборудование для разминирования территорий — Globe and Mail.

8:25. Россия продолжает производить крылатые ракеты Х-101в обход санкций — The New York Times со ссылкой на источники.

8:22. Сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине — первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

8:17. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: задача США состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок, страна не удивлена реакцией РФ на введение потолка цен.

8:15. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть санкции против РФ. Он поддержал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики».

8:12. Прежде чем Россия получит гарантии безопасности, их необходимо предоставить Украине, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

8:11. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель: чем больше разрушений происходит на Украине, тем выше шансы страны на вступление в ЕС.

8:10. Российско-украинский конфликт почти наверняка закончится переговорами, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

8:09. В Курской области беспилотник нанес удар в районе аэродрома, сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате атаки загорелся нефтенакопитель.