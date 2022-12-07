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Коммерсантъ FM
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Россия обвинила в ООН Украину в «игре жизнями» европейцев из-за обстрелов ЗАЭС

Россия считает, что нужно договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила представитель РФ при ООН Наталья Кармазинская. Она обвинила Украину в обстрелах станции и заявила, что это украинские власти «играют жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента».

Госпожа Кармазинская выступила на заседании Генассамблеи ООН 6 декабря. Представитель РФ утверждает, что украинские военные обстреливают ЗАЭС с середины июля. «Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента»,— убеждена она (цитата по ТАСС).

Дипломат напомнила, что после визита на ЗАЭС 1 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предложил создать зону защиты вокруг станции. «Необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов»,— уточнила она.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). МИД говорил о стремлении России договориться по защитной зоне ЗАЭС до конца года. При этом ведомство отмечало, что Россия не допустит потери контроля над станцией.

О развитии ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Высокие уговаривающие стороны».

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