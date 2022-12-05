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Коммерсантъ FM
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МИД: Россия не допустит потери контроля над ЗАЭС

Запорожская АЭС, перешедшая под контроль российской армии 28 февраля, ни при каких обстоятельствах не может быть выведена из-под контроля РФ. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что, по ее мнению, только РФ может обеспечить ядерную и физическую безопасность объекта.

«Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи»,— рассказал Мария Захарова «РИА Новости». По ее данным, станция полностью управляется Россией.

Дискуссия вокруг потенциального перехода ЗАЭС из-под контроля российских военных началась после заявления главы украинского «Энергоатома» Петра Котина о том, что он видит признаки подготовки России к уходу с АЭС.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова господина Котина, подчеркнув, что «не нужно искать признаки там, где их нет и быть не может».

В настоящее время представители МАГАТЭ и российские официальные лица обсуждают создание вокруг ЗАЭС зоны для сохранения ядерной безопасности объекта. Станция, согласно оспариваемому международным сообществом указу президента РФ Владимира Путина, с 5 октября переведена в российскую юрисдикцию.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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