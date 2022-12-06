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Коммерсантъ FM
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Высокие уговаривающие стороны

На Западе ждут российско-украинских переговоров, но не торопят их начало

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о российско-украинском конфликте, прозвучавшие во время поездки в США, не оставили равнодушными представителей других западных стран. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение лидера Пятой республики о разной цене конфликта для различных государств Запада, при этом призвав к пересмотру санкций против РФ. Также Будапешт, Париж и ряд других столиц все активнее поддерживают идею скорейшего начала переговоров по мирному урегулированию. Однако в Киеве и Москве дают понять, что время для этого еще не пришло.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Визит Эмманюэля Макрона в США вызвал немало откликов не только потому, что чествовали французского лидера в Америке на самом высоком уровне, а все мероприятия были обставлены максимально торжественно. Поездка стала новой демонстрацией того, что на Западе есть два подхода к российско-украинскому конфликту. С одной стороны, все союзники Киева так или иначе выражают готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С другой — некоторые, включая Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше. Кроме того, господин Макрон уверен, что необходимо поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как, например, президент США Джо Байден считает, что для этого должны сложиться определенные условия.

Объясняются такие расхождения в позициях, вероятно, тем, что, как сформулировал президент Франции, союзники платят отнюдь не одинаковую цену из-за продолжающихся на украинской территории боевых действий. Спустя несколько дней после заявлений господина Макрона отклики на его слова продолжают поступать из разных концов Европы. Так, поддержал своего коллегу по Евросоюзу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Президент Макрон прав: цена войны России и Украины неодинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции (против РФ.— “Ъ”)»,— написал в Twitter господин Орбан.

Ранее представители Будапешта уже не раз выступали за изменение санкционной политики, а также говорили о необходимости скорейших переговоров между Москвой и Киевом.

Каковы итоги визита Эмманюэля Макрона в США

За это Венгрия неоднократно подвергалась критике со стороны других стран Запада. Ее обвиняли в попытках сыграть на стороне России. Между тем если посмотреть хотя бы на тот же Twitter господина Орбана, то станет понятно: ни о какой поддержке РФ речи не идет. Например, в записи, сделанной несколько дней назад, утверждается: «Мы хотим увеличить нашу энергетическую независимость от России… Мы заинтересованы во всех возможностях: нам нужно меньше зависимости и больше альтернатив». Призывы Венгрии к пересмотру санкционной политики и переговорам не делают ее автоматически безоговорочной союзницей Москвы.

В любом случае о переговорах в последние месяцы говорят все чаще. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции газеты The Wall Street Journal CEO Summit, отметил: «В какой-то момент, скорее всего, это (конфликт на Украине.— “Ъ”) закончится дипломатией, переговорами». Он уточнил, что Вашингтон хотел бы видеть «долгосрочный мир, а не фиктивное перемирие».

Эмманюэль Макрон, кстати, говорил и о важности предоставления России гарантий безопасности после завершения конфликта. Это его изречение нашло оппонента в лице главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который уверен, что сейчас не время говорить о гарантиях для РФ, лучше обсуждать гарантии для Украины.

Впрочем, господин Боррель с самого начала был сторонником наиболее жесткой линии, а потому ждать от него какого-либо приветствия диалога можно будет лишь в последний момент, когда переговоры станут уже неизбежными.

Рассуждения о перспективах переговоров, видимо, будут вестись все активнее и активнее. Но параллельно с этим, вероятно, будут нарастать и санкции, и поставки вооружений Украине. Во всяком случае, Евросоюз сейчас продолжает разработку девятого пакета ограничительных мер против России.

Такие тенденции можно назвать отражением общественных настроений в целом ряде западных стран, включая США. Согласно результатам опроса The Chicago Council on Global Affairs, 48% американцев считают, что США должны поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», хотя еще в июле таких было 58%. Кроме того, 47% граждан уверены, что Вашингтон должен убедить Киев пойти на перемирие как можно скорее (в июле эту идею поддерживали 38%). При этом 65% опрошенных одобряют дальнейшую поддержку Украины оружием, 66% — экономически, а 75% выступают за дальнейшее расширение санкций против России. То есть усталость накапливается, усиливая запрос на переговоры, но при этом пока без существенного снижения уровня поддержки одной из сторон.

Между тем ни в Киеве, ни в Москве к переговорам не готовы. 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что «простое подписание чего-либо» с представителями РФ «не принесет мира — они, безусловно, нарушат любые достигнутые с ними соглашения». А на следующий день о том, что перспектив для переговоров сейчас нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вначале, по его словам, Россия «должна достичь целей специальной военной операции».

Алексей Забродин

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