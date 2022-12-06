Рябков заявил о стремлении России договориться по защитной зоне Запорожской АЭС до конца года

Заместитель главы МИДа Сергей Рябков заявил о стремлении России достичь договоренностей по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС до конца 2022 года. Он заявил о наличии идей, которые позволяют продвинуться в этом вопросе. Однако достижение договоренности зависит не от России, а от Киева и «его кураторов», заявил журналистам в кулуарах «Примаковских чтений» господин Рябков.

«Но зависит это не от нас. У нас как раз проблем с созданием защитной зоны Запорожской АЭС нет. Зависит это от Киева, его кураторов»,— сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»). Они, по словам Сергея Рябкова, неоднократно демонстрировали свою готовность «нажимать на тормоз».

«С уверенностью знаю одно — объем вопросов, которые сейчас проработаны, и тот набор идей, которые на столе, позволяют при наличии здравого подхода и политической воли продвинуться в этом направлении»,— оценил господин Рябков возможности договориться по защитной зоне вокруг ЗАЭС. Он отметил, что Россия к этой договоренности будет стремиться.

Ранее к созданию защитной зоны призывал гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, который проводит по этому вопросу консультации.

Крупнейшая электростанция в Европе перешла под контроль российских ВС в начале военной операции. В октябре станция была передана в управление «Росэнергоатома», «дочки» «Росатома».

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Мария Федотова