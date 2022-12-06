Такой электроники не нано

Минпромторг подал иск к подконтрольному «Роснано» производителю микроэлектроники ООО «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ), требуя 458 млн руб. за недостижение целевых показателей по субсидии, выданной в 2016 году. КНЭ получила 1,2 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм. С учетом отсутствия заказов в последние годы и убытка в 1,8 млрд руб. для покрытия долга Минпромторгу ООО придется продать оборудование или привлечь нового инвестора, полагают участники рынка. По их словам, актив может быть интересен «Росатому», который активно развивает направление микроэлектроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел иск Минпромторга от 5 декабря к ООО «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ, на 100% принадлежит «Роснано»). Первым на иск обратил внимание Telegram-канал «Арбитр», по его данным, Минпромторг пытается взыскать с ООО более 458 млн руб. В 2016 году министерство выделило компании 1,24 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм (тогда же одобрены субсидии для «Байкал Электроникс», МЦСТ, «Т-Платформы» и «Хайтек» в целом на 10 млрд руб.).

В Минпромторге пояснили “Ъ”, что иск связан с недостижением целевых показателей по субсидии, и порекомендовали обратиться за разъяснениями к предприятию. В «Роснано» отказались от комментариев. В 2020 году министерство уже пыталось взыскать с «Байкал Электроникс» порядка 500 млн руб. из-за просрочки запуска производства процессоров Baikal-M (см. “Ъ” от 2 сентября 2020 года), но арбитражный суд Москвы отказал в иске (см. “Ъ” от 10 декабря 2020 года).

В 2016 году «Роснано» полностью выкупила активы КНЭ у французской Crocus Technology, госкорпорация вложила в проект порядка 4,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 сентября 2016 года). На компанию также претендовал «Микрон» (см. “Ъ” от 26 апреля 2016 года, там отказались от комментариев).

КНЭ освоила производство кремниевых пластин на 300 мм, интегральных схем памяти по техпроцессам 90 нм и 55 нм, говорится на сайте компании. Также она планировала выпускать энергонезависимые чипы памяти (MRAM), которые используются в микроконтроллерах и микросхемах.

Технология должна была заменить энергозависимые чипы памяти (SRAM), но по словам источника “Ъ” на рынке, КНЭ сосредоточилась на продаже RFID-меток (NFC чипы), а производство MRAM запустить не удалось.

Мощности компании расположены в Москве, на бывшем заводе АЗЛК («Москвич»). В 2021 году выручка от продаж КНЭ составила 52 млн руб., чистый убыток — 1,8 млрд руб.

Несмотря на уникальность КНЭ, которая, помимо разработки, имеет собственное производство, «бизнес не складывался из-за недостатка заказов и технических сложностей», говорит директор компании «Промобит» (производитель серверов и СХД) Максим Копосов: «Оборудование КНЭ способно выполнять только часть технологического процесса по производству чипов, а именно нанесение на кремниевую пластину слоев металла. При этом ранее на нее должен быть нанесен слой полупроводников». До санкций, введенных в 2022 году, это можно было сделать за рубежом, уточняет эксперт. Оборудование для нанесения полупроводников, имеющееся на «Микроне», по его словам, не подходит.

При нарушении условий выдачи субсидий Минпромторг обязан взыскать вложенные средства, объясняет основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович. Арбитражный суд Новосибирской области 5 декабря признал банкротом другую компанию «Роснано» — ООО «Литэко», которая занимается производством литий-ионных аккумуляторов (см. “Ъ” от 5 декабря). По мнению Максима Копосова, КНЭ способна покрыть долг путем продажи оборудования. Но как уточняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, в таком случае, как и при победе Минпромторга, у КНЭ может возникнуть кассовый разрыв.

Василий Шпак, заместитель главы Минпромторга, в интервью «Телеспутнику» 2 июня: «Нужно не мешать нашим производителям разрабатывать продукты для освободившихся ниш».

Господин Данилов считает, что даже в случае банкротства КНЭ оборудование, скорее всего, перейдет другим госструктурам, поскольку производственные линии уникальны для России, то есть в случае запуска процедуру «надо воспринимать как узаконенную принудительную продажу». «Роснано» может рассматривать продажу актива «Росатому», полагает господин Копосов. Госкорпорация уже учредила компанию, которая в партнерстве с МЦСТ (производит процессоры «Эльбрус») займется выпуском электроники и электронных компонентов (см. “Ъ” от 20 октября). Об интересе «Росатома» к КНЭ говорит еще один собеседник “Ъ” в отрасли, в самой госкорпорации на запрос не ответили.

Тимофей Корнев