Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфраструктуре придали атомного веса

Выпуском защищенного оборудования для КИИ займется структура «Росатома»

«Росатом» учредил АО «Научно-производственное объединение "Критические информационные системы"» (НПО КИС), которое займется выпуском электроники и электронных компонентов. По данным “Ъ”, предприятие возьмет на себя интеграцию и частично производство оборудования для субъектов критической информационной инфраструктуры (банки, телеком-операторы и энергетические компании). НПО КИС будет работать в партнерстве с МЦСТ, которое производит процессоры «Эльбрус», полагают эксперты.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что госкорпорация «Росатом» 19 сентября учредила АО «НПО КИС» с уставным капиталом 500 млн руб. и основным видом деятельности «производство элементов электронной аппаратуры». Гендиректором компании стал Алексей Титаренко — главный конструктор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

По словам собеседника “Ъ” на рынке электроники, НПО КИС планирует заняться разработкой оборудования для критической информационной инфраструктуры: «Сейчас компания собирает по рынку данные о том, какие оборудование и компоненты уже выпускаются российскими компаниями, а какие еще необходимо разработать». В самом «Росатоме» не ответили на запросы “Ъ”.

Критическая информационная инфраструктура (КИИ) — это оборудование, информационные системы, телекоммуникационные сети, сети электросвязи, критически важные для ключевых сфер жизнедеятельности государства. К субъектам КИИ относятся организации и предприятия, которые владеют такой инфраструктурой (банки, телеком-операторы, энергетические компании и т. д.).

Собеседник “Ъ”, близкий к «Росатому», говорит, что НПО займется «созданием экосистемы решений КИИ» сначала для самой госкорпорации, а затем и для других участников рынка. Источник на рынке уточняет, что в будущем НПО хочет выпускать «широкую линейку компонентов и оборудования: от печатных плат до вычислительной техники». Эту версию подтверждает и топ-менеджер крупного российского IT-интегратора, ссылаясь на указ президента №166 от 30 марта.

Речь идет об указе «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Согласно документу, компании с 31 марта не могут закупать иностранный софт и оборудование для использования на своих объектах, а с 1 января 2025 года им будет запрещено использовать иностранное ПО и оборудование для обеспечения работы КИИ. Также указ обязывает правительство «обеспечить создание и организацию деятельности научно-производственного объединения, специализирующегося на разработке, производстве, технической поддержке и сервисном обслуживании доверенных программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры».

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский предполагает, что НПО КИС станет интегратором для российских разработчиков: «Оборудование для КИИ включает в себя широкую номенклатуру электроники: от датчиков, промышленных контроллеров до телеком-оборудования и вычтехники. Ни одна компания не способна самостоятельно производить такую широкую номенклатуру электроники». Поэтому, считает он, НПО КИС будет в большей степени выполнять функцию координатора, который определит для отрасли стандарты и стратегию развития.

Президент Zelax (производит телеком-оборудование) Сергей Сухман подчеркивает, что, если НПО КИС планирует выпускать полностью независимое от иностранных вендоров оборудование, ему потребуется сосредоточиться на процессорах и других микроэлектронных компонентах, которые не зависят от зарубежных лицензиаров. «Пока этому критерию даже частично соответствует только "Эльбрус"»,— говорит он. В МЦСТ (разрабатывает процессоры этой линейки) комментировать возможное сотрудничество с «Росатомом» не стали. Другие разработчики отечественных процессоров — «Байкал Электроникс» и НПЦ «Элвис» — разрабатывают процессоры по лицензии британской ARM.

Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...