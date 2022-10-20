Инфраструктуре придали атомного веса

«Росатом» учредил АО «Научно-производственное объединение "Критические информационные системы"» (НПО КИС), которое займется выпуском электроники и электронных компонентов. По данным “Ъ”, предприятие возьмет на себя интеграцию и частично производство оборудования для субъектов критической информационной инфраструктуры (банки, телеком-операторы и энергетические компании). НПО КИС будет работать в партнерстве с МЦСТ, которое производит процессоры «Эльбрус», полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что госкорпорация «Росатом» 19 сентября учредила АО «НПО КИС» с уставным капиталом 500 млн руб. и основным видом деятельности «производство элементов электронной аппаратуры». Гендиректором компании стал Алексей Титаренко — главный конструктор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

По словам собеседника “Ъ” на рынке электроники, НПО КИС планирует заняться разработкой оборудования для критической информационной инфраструктуры: «Сейчас компания собирает по рынку данные о том, какие оборудование и компоненты уже выпускаются российскими компаниями, а какие еще необходимо разработать». В самом «Росатоме» не ответили на запросы “Ъ”.

Критическая информационная инфраструктура (КИИ) — это оборудование, информационные системы, телекоммуникационные сети, сети электросвязи, критически важные для ключевых сфер жизнедеятельности государства. К субъектам КИИ относятся организации и предприятия, которые владеют такой инфраструктурой (банки, телеком-операторы, энергетические компании и т. д.).

Собеседник “Ъ”, близкий к «Росатому», говорит, что НПО займется «созданием экосистемы решений КИИ» сначала для самой госкорпорации, а затем и для других участников рынка. Источник на рынке уточняет, что в будущем НПО хочет выпускать «широкую линейку компонентов и оборудования: от печатных плат до вычислительной техники». Эту версию подтверждает и топ-менеджер крупного российского IT-интегратора, ссылаясь на указ президента №166 от 30 марта.

Речь идет об указе «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Согласно документу, компании с 31 марта не могут закупать иностранный софт и оборудование для использования на своих объектах, а с 1 января 2025 года им будет запрещено использовать иностранное ПО и оборудование для обеспечения работы КИИ. Также указ обязывает правительство «обеспечить создание и организацию деятельности научно-производственного объединения, специализирующегося на разработке, производстве, технической поддержке и сервисном обслуживании доверенных программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры».

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский предполагает, что НПО КИС станет интегратором для российских разработчиков: «Оборудование для КИИ включает в себя широкую номенклатуру электроники: от датчиков, промышленных контроллеров до телеком-оборудования и вычтехники. Ни одна компания не способна самостоятельно производить такую широкую номенклатуру электроники». Поэтому, считает он, НПО КИС будет в большей степени выполнять функцию координатора, который определит для отрасли стандарты и стратегию развития.

Президент Zelax (производит телеком-оборудование) Сергей Сухман подчеркивает, что, если НПО КИС планирует выпускать полностью независимое от иностранных вендоров оборудование, ему потребуется сосредоточиться на процессорах и других микроэлектронных компонентах, которые не зависят от зарубежных лицензиаров. «Пока этому критерию даже частично соответствует только "Эльбрус"»,— говорит он. В МЦСТ (разрабатывает процессоры этой линейки) комментировать возможное сотрудничество с «Росатомом» не стали. Другие разработчики отечественных процессоров — «Байкал Электроникс» и НПЦ «Элвис» — разрабатывают процессоры по лицензии британской ARM.

Никита Королев