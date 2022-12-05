«Дочка» «Роснано» признана банкротом в Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом компанию ООО «Литэко» (99% принадлежит «Роснано»). В компании введено конкурсное производство до 2 июня 2023 года. Заявление о самобанкротстве «Литэко» подало в январе 2022 года.

На март 2022 года, когда в компании было введено наблюдение, ее задолженность перед кредиторами составляла 317,1 млн руб. Суд пришел к выводу, что ООО «Литэко» не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Также процедура банкротства – наблюдение- весной была введена в связанной с «Роснано» компанией –«Лиотех-инновации» (управляется «Литэко»). Задолженность компании на тот момент – 424,1 млн руб.

Сообщалось ранее, что «Литэко» и «Лиотех-инновации» входят в ГК «Лиотех», развивающую в Новосибирской области единственное в России крупносерийное производство литий-ионных аккумуляторов – завод «Лиотех» (ООО «Энергорешения). В марте суд возобновил после двухлетнего перерыва банкротство ООО «Энергорешения».

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Оксана Павлова