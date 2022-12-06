FT: в новый пакет санкций ЕС войдет контроль над экспортом на сумму более €2,3 млрд

Еврокомиссия продолжает обсуждение девятого пакета санкций против России. На повестке евродипломатов экспортные ограничения на товары двойного назначения на сумму более €2,3 млрд и запрет инвестировать в горнодобывающую отрасль РФ.

Как сообщает газета The Financial Times, под санкции может попасть продукция, которая, по мнению Еврокомиссии, Россия использует для поддержки заводов военно-промышленного комплекса.

Что касается горнодобывающей промышленности, то для некоторых типов сырья евродепутаты могут сделать исключение. Какие именно, в материале FT не сообщается. Также ЕК может установить запрет на транcакции с тремя неназванными российскими банками. Под персональные ограничения могут попасть около 180 физических лиц.

В конце ноября в ЕС начали обсуждать девятый пакет санкций против России в ответ на военные действия на Украине. По информации Politico, новый раунд ограничений могут согласовать на текущей неделе. Bloomberg сообщало, что под санкции могут попасть российские беспилотники, инвестиции, финансовый сектор и СМИ.

О событиях 286-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко