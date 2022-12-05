Politico: ЕС может согласовать девятый пакет санкций против РФ на этой неделе

В прошедшие выходные представили Еврокомиссии и стран Евросоюза (ЕС) обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций, сообщает Politico. По его данным, в список могут войти 180 позиций, затрагивающих технологический, финансовый и медиа-секторы. По мнению дипломатических источников издания, согласовать новые меры могут «относительно быстро» — возможно, до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые пройдут в начале следующей недели.

ЕК начала обсуждать девятый пакет санкций против России в конце ноября. Польша просила включить новые санкции с ограничением цен на российский газ. Сегодня, 5 декабря, вступил в силу ценовой потолок на нефть из РФ, цена установлена на уровне $60 за баррель. Венгрия говорила, что будет добиваться для себя исключений в случае санкций против российских атомной энергетики и газа.

Об ограничении цены на нефть из РФ читайте в публикации «Ъ» «ОПЕК+ долго раскачивается».

Лаура Кеффер