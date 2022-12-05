Bloomberg: ЕС хочет распространить санкции на российские беспилотники

Евросоюз (ЕС) планирует распространить санкции на российский сектор беспилотных летательных аппаратов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ограничения обсуждаются в рамках девятого пакета санкций, который хотят утвердить на следующей неделе.

По словам источников агентства, ЕС может распространить ограничения на другие «технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях». Также санкции могут затронуть оказание дополнительных услуг и инвестиций, СМИ и финансовый сектор. По данным Bloomberg и Politico, в санкционный список добавят около 180 физических и юридических лиц.

The Washington Post сообщала, что в ноябре Москва и Тегеран договорились о производстве иранских беспилотников на территории РФ. По информации издания, согласовано производство сотен БПЛА. В российском МИДе это отрицали.

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Лаура Кеффер