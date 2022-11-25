Если буду с другом я, а Баку — без друга

Надеждам президента Азербайджана Ильхама Алиева на заключение с Арменией мирного договора до конца этого года, похоже, не суждено сбыться. В пятницу господин Алиев объявил об отмене запланированной на 7 декабря в Брюсселе встречи с армянским премьером Николом Пашиняном, обвинив того в выдвижении ультиматумов. Господин Пашинян настаивал на участии в переговорах президента Франции Эмманюэля Макрона, который не раз высказывался с проармянских позиций. В Баку заверили, что для них такое расширение формата неприемлемо. Впрочем, переговорный процесс еще может продолжиться на других площадках — например, в Вашингтоне или Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как стало известно в пятницу, встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, которая была запланирована на 7 декабря, не состоится. «Хикмет Гаджиев (помощник по внешнеполитическим вопросам.— “Ъ”) меня проинформировал, что с ним связались из офиса (председателя Евросовета.— “Ъ”) Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона»,— рассказал Ильхам Алиев. И добавил: «Это означает, что встреча не состоится».

Проведение новой (уже четвертой за 2022 год) встречи в Брюсселе было запланировано еще 31 августа, когда господа Алиев, Пашинян и Мишель встречались там в прошлый раз. Между тем армянская сторона вспоминает о других, октябрьских переговорах в Праге. Они были уже четырехсторонними — с участием Эмманюэля Макрона. По мнению армянской стороны, именно такой формат должен использоваться и дальше.

«Встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними»,— пояснил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Между тем именно после встречи в Праге отношения Франции и Азербайджана, которые и раньше были далеко не безоблачными, обострились. «Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали»,— сказал Ильхам Алиев.

В эфире телеканала France 2 французский лидер назвал Карабах «спорным» и «непризнанным на международном уровне» регионом, а также обвинил Азербайджан в том, что он «развязал страшную войну, которая привела к множеству смертей, и захватил эту территорию».

После этого господин Алиев заявил, что «при таком отношении французского правительства» у Парижа нет возможности участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Срыв брюссельской встречи совпал с визитом в Ереван и Баку высокопоставленных европейских чиновников. Так, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в пятницу встретился с Михаэлем Зибертом, занимающимся регионом в Европейской службе внешних связей. «Мирзоян представил подходы армянской стороны относительно установления стабильности и мира на Южном Кавказе. Было подчеркнуто, что воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия, а вероятность новой эскалации остается высокой»,— сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

В Баку же приехал спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар. «Состоялся обмен мнениями (с Ильхамом Алиевым.— “Ъ”) относительно нормализации армяно-азербайджанских отношений, хода переговорного процесса по подписанию мирного договора между двумя странами, результатов встречи в Брюсселе по вопросу делимитации границ (она прошла 3 ноября.— “Ъ”)»,— говорится на сайте президента Азербайджана.

Напомним, что на пражской встрече лидеры Армении и Азербайджана договорились о размещении с армянской стороны границы наблюдательной миссии Евросоюза. Мандат, начавшийся 20 октября, рассчитан на два месяца — с расчетом на то, что за это время будут достигнуты какие-то новые договоренности, приближающие подписание мирного договора. Однако теперь ситуация может сложиться так, что срок работы наблюдателей истечет и им придется уехать, оставив потенциально опасный участок границы без присмотра.

Как заявил “Ъ” глава бакинского Центра исследований Южного Кавказа Фархад Маммадов, из-за позиции Еревана, который не хочет вести переговоры без участия французов, «европейское посредничество оказалось под угрозой».

«Это влияет и на посредничество США, потому что они все-таки взаимно дополняли друг друга,— отметил господин Маммадов.— С другой стороны, преимущество могут получить российские посредники». Политолог Ильгар Велизаде считает, что обе оставшиеся площадки, московская и вашингтонская, приемлемы для Азербайджана, так как на них «нет признаков ангажированности» и «есть желание достичь результата, опираясь на интересы обеих сторон».

Вопрос о возможной встрече лидеров Армении и Азербайджана в РФ был задан в пятницу пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. «В ближайшей перспективе – нет»,— ответил он. Но добавил, что «Россия не то что готова — Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации и подписании мирного договора».

Собеседники “Ъ” в Армении, в свою очередь, особых перспектив для переговоров пока не видят вовсе. Депутаты от правящей партии «Гражданский договор», с которыми пытался поговорить “Ъ”, просто ссылались на позицию МИДа. А секретарь парламентской фракции оппозиционного блока «Честь имею» Тигран Абраамян отметил, что «сейчас более велика вероятность эскалации, чем урегулирования конфликта в каком-либо формате».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван