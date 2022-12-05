Экологи пошли на прорыв

Азербайджан продемонстрировал, что возможность перекрытия Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией, не пустые угрозы, а вполне осуществимый сценарий. В субботу азербайджанцы де-факто остановили движение по жизненно важной для карабахских армян трассе. После вмешательства командующего контингентом российских миротворцев генерал-майора Андрея Волкова движение по трассе удалось восстановить. Однако инцидент показал, что Баку недоволен затягиванием решения территориальной проблемы и готов ускорить его, действуя в одностороннем порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Призыв перекрыть Лачинский коридор, с которым ранее выступали наиболее радикальные азербайджанские политики, был де-факто реализован в субботу, 3 декабря. Движение по коридору было остановлено всего на три часа, но и это перекрытие дороги, по которой около 100 тыс. армян в Карабахе получают все необходимое из Армении, позволило Баку продемонстрировать, насколько уязвимо положение армянской стороны.

Все началось с того, что около 11:00 по местному времени к блокпосту российских миротворцев на трассе Ереван—Степанакерт со стороны Шуши подошла группа азербайджанцев. Одни были в спецовках, другие — в обычной гражданской одежде. Как позже пояснили в Баку, это были представители различных государственных органов. Они приехали, чтобы выразить обеспокоенность азербайджанской стороны тем, что армяне в Карабахе добывают золото без санкции Азербайджана и с нарушением мер по защите окружающей среды. «Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества AzerGold перешли на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, и продолжили переговоры с командованием миротворческих сил в штабе миротворческих сил в Ходжалы,— сообщило государственное агентство APA.— В ходе обсуждений еще раз была выражена серьезная озабоченность и недовольство незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана».

Судя по кадрам азербайджанских телеканалов, в какой-то момент миротворцы выставили автомобили поперек трассы и выстроились перед ними в шеренгу. Азербайджанцы стояли напротив. К ним в примирительном тоне обратился российский полковник, ожидавший приезда вышестоящего начальства. «Мы разговор с вами сейчас продолжим. В конструктивной форме,— сказал он под камеры сразу нескольких азербайджанских телеканалов.— Мы в курсе проблемы, которую вы сейчас озвучили, и готовы оказать содействие в решении этой проблемы. Но еще раз говорю: давайте мы сейчас обеспечим безопасность для всех».

Сам факт, что к блокпосту еще до инцидента приехало несколько журналистов, свидетельствовал о том, что ситуация была заранее спланирована с целью придать ей публичность. Это вполне удалось — армянские Telegram-каналы сразу же были наводнены фотографиями и видео многокилометровой пробки с однозначным объяснением: дорогу перекрыли власти Азербайджана.

Тем временем для переговоров с азербайджанской стороной на трассу срочно прибыл командующий контингентом — генерал-майор Андрей Волков. Беседа проходила публично — прямо между машин, и ее отрывки удалось запечатлеть азербайджанским журналистам. «Я готов обсудить эти вопросы не здесь, а за столом переговоров,— сказал российский командующий.— Я вас приглашаю сейчас к себе. Садимся за стол и все вопросы обговариваем. Тут пробка до самого города — пусть люди проедут». При этом формат переговоров на трассе, по словам господина Волкова, «не способствует» результату. «Главное решение зависит от вас. От миротворцев»,— ответил ему представитель Баку.

В итоге дорогу открыли, а азербайджанских чиновников в сопровождении российских военных препроводили в штаб миротворцев, расположенный в Ходжалы (армянское название — Иванян), на территории, населенной армянами. «По итогам проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы обсуждений была начата подготовка "дорожной карты" по проведению работ на территории по указанным направлениям деятельности с участием Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и других соответствующих структур»,— заявили в Баку. Иными словами, Министерство экологии и природных ресурсов может стать первым государственным ведомством Азербайджана, которое начнет работу на неподконтрольной Баку территории, пусть даже наездами.

Собеседники “Ъ” в Баку не стали отрицать, что инцидент в Лачинском коридоре во многом имеет целью подтолкнуть Ереван к передаче Карабаха под контроль Азербайджана и показать российским миротворцам, что они не должны этому препятствовать.

«Это желание решить накопившиеся проблемы исключительно мирными, невоенными средствами, причем силами экологов»,— сказал “Ъ” азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Он отметил, что последний год в Баку отмечают «консервацию ситуации». «Это недопустимо. Нужна трансформация, а не консервация»,— заявил эксперт.

Цели «акции экологов» понимают и в Карабахе. По словам омбудсмена Нагорно-Карабахской республики Гегама Степаняна, подобные инциденты «влияют на желание и стремление людей оставаться и жить в Арцахе (армянское название Карабаха.— “Ъ”). Азербайджан именно этого и добивается,— уверен Гегам Степанян.— Вопрос экологии — лишь предлог. Возможно, это первый шаг в деле достижения долгосрочной цели Азербайджана — установления контроля над Лачинским коридором».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван