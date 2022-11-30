Российских миротворцев обучают правописанию

В Азербайджане поднялась новая волна критики в адрес российского миротворческого контингента (РМК), размещенного в Карабахе. Если раньше власти страны просто делали заявления о том, что миротворцы якобы позволяют армянским силам перевозить через Лачинский коридор оружие и боеприпасы, то теперь это стало предметом обсуждений на международном уровне. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поднял вопрос на встрече с европейским дипломатом Михаэлем Зибертом. Кроме того, азербайджанский парламент направит в Госдуму, Минобороны РФ и другие российские инстанции требование немедленно перестать использовать армянские топонимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Баку с новой силой заговорили о недовольстве деятельностью размещенных в Карабахе российских миротворцев. Де-факто это началось еще в начале ноября, но тогда речь шла лишь о публикациях в СМИ со ссылкой на источники, а теперь — уже о сообщениях от официальных лиц.

Например, вечером 28-го и днем 29 ноября из Баку прозвучали упреки по поводу использования российским миротворческим контингентом «неправильных» (то есть армянских) топонимов в своих картах и пресс-релизах. «Обозначение Карабахского экономического района как "территории Нагорного Карабаха" (а ранее Минобороны РФ даже использовало формулировку "Республика Нагорный Карабах".— “Ъ”) должно быть прекращено,— заявили в военном ведомстве Азербайджана.— Вообще недопустимо обозначать азербайджанские территории вымышленными армянскими топонимами». В частности, азербайджанская сторона сослалась на заявление, опубликованное на официальном сайте Минобороны РФ 28 ноября: там упоминались Мардакерт, Мартуни, Мадагиз и Гетаван. «Это, соответственно, Агдере, Ходжавенд, Суговушан и Гозлукёррю»,— отметили в Баку.

Во вторник вечером на сайте Минобороны РФ появился новый пресс-релиз, в котором использована еще одна категорически неприемлемая для Баку формулировка: «вооруженные формирования Нагорного Карабаха». Они, как утверждается в этом заявлении, были обстреляны азербайджанской стороной.

К обсуждению филологического вопроса подключились среди прочих и депутаты азербайджанского парламента. Председатель комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов заявил, что он и его коллеги подготовили заявление, которое будет направлено в Госдуму, Минобороны РФ и «другие структуры». «Армяне и без того уже изменили более тысячи наших топонимов в Западном Азербайджане»,— заявил депутат. Под этим топонимом господин Новрузов имел в виду Сюникскую область Армении, которую в Азербайджане считают своей исторической территорией.

Аналогичное заявление азербайджанские власти делали 25 ноября. И российские миротворцы ответили им тогда: «Вооруженные Силы Российской Федерации и Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в ходе выполнения учебных и боевых задач используют топонимы, установленные топографическими картами Генерального штаба ВС РФ». В заявлении также указывалось, что «при согласовании маршрута движения колонн и организации взаимодействия с российскими миротворцами азербайджанская сторона также использует эти топонимы». «Было бы совсем неплохо Министерству обороны Азербайджанской Республики не подвергать сомнению деятельность Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе по таким незначительным поводам, а в тесном взаимодействии с ним, в том числе и на местах, продолжить работу по сохранению мира в регионе»,— резюмировали российские миротворцы.

Между тем недавно власти Азербайджана озвучили куда более серьезные обвинения в адрес россиян. Так, первый заместитель начальника Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Джейхун Шадлински 24 ноября заявил, что «особого внимания требуют переброска военной техники на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, создание там условий для проведения различных действий провокационного характера». Позднее эта тема стала предметом обсуждения с международными партнерами Баку, причем не российскими, а западными. 28 ноября Азербайджан посетил управляющий директор Внешнеполитической службы ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэль Зиберт. На встрече с ним глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов констатировал: «Армянские вооруженные формирования еще не полностью выведены с наших территорий». И добавил, что армянская сторона «использует Лачинскую дорогу в военных целях».

Ранее господин Байрамов пояснял, что доказательством этого служат противопехотные мины производства 2021 года, которые азербайджанские войска обнаружили в районе высоты Сарыбаба. Попасть в Карабах кроме как через Лачинский коридор они не могли. В Ереване провоз боеприпасов через Лачинский коридор отрицают, обвиняя Баку в фальсификации. «В сентябре они (азербайджанские войска.— “Ъ”) вторглись на суверенную территорию Армении, в район города Джермук. Сняли там мины и перенесли их в Сарыбабу, выдвинув ложные обвинения Армении в использовании Лачинского коридора для перевозки боеприпасов»,— заявил армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян. Российские миротворцы обвинения азербайджанской стороны по поводу провоза боеприпасов не комментировали.

Хотя в азербайджанских СМИ достаточно часто встречаются призывы взять под контроль Лачинский коридор вопреки воле миротворцев, собеседники “Ъ” уверены, что на такие радикальные действия Баку не пойдет — по крайней мере, до 2025 года, когда истекает мандат РМК. Речи о том, чтобы его продлевать, в Баку уже давно не идет. «Я вообще исключаю столкновения с РМК. Ни Москве, ни Баку это не нужно,— заявил “Ъ” депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.— Но согласно трехстороннему (российско-армяно-азербайджанскому.— “Ъ”) заявлению от 10 ноября 2020 года, на РМК возложена миссия обеспечения безопасности. Решать по своему усмотрению, кого пускать в зону ответственности, а кого нет, они не могут. Если не получится решать вопросы посредством диалога, то остаток времени до 2025 года РМК проведет под давлением». Председатель правления бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев также не ожидает полноценной эскалации. Однако в разговоре с “Ъ” он отметил, что после подписания в начале этого года Договора о союзническом взаимодействии власти Азербайджана ждут от Москвы «более внимательного отношения к вопросам территориальной целостности».

Кирилл Кривошеев