Широкопартнерский доступ в интернет

Крупные операторы фиксированного доступа в интернет вернулись к модели партнерств по запуску услуг на базе сетей локальных провайдеров в регионах. В частности, МТС в этом году вышла в 15 новых регионов, запустив оказание услуг на сетях местных операторов. В 2023 году таким образом в 20 новых регионов планирует выйти «МегаФон». Модель не гарантирует роста абонентской базы из-за разного качества услуг у разных партнеров, говорят участники рынка, но в условиях дефицита зарубежного телеком-оборудования позволит операторам сократить затраты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

МТС запустила широкополосную сеть в 15 новых регионах в 2022 году, рассказали “Ъ” в компании. Собственную сеть МТС запустила в столице Якутии, Башкирии и Амурской области, в остальных регионах оператор заработал в партнерстве с локальными провайдерами. Одним из партнеров МТС стал «ТрансТелеКом» (ТТК), на сети которого в Хабаровском крае компания запустила FVNO (Fixed Virtual Network Operator). До конца 2022 года планируется запустить подобные проекты еще в двух регионах, еще в восемнадцати МТС ведет переговоры с местными провайдерами, добавляют в компании.

О развитии формата партнерств с региональными операторами МТС объявила в августе (см. “Ъ” от 4 августа). МТС на втором месте среди провайдеров фиксированной связи в России (4,3 млн домохозяйств) после «Ростелекома», абонентская база которого по итогам второго квартала составляла 12,2 млн подключений, оценивали ранее в «ТМТ Консалтинг». На третьем месте «ЭР-Телеком» (3,8 млн подключений), а на четвертом — «Вымпелком» (2,9 млн). Всего, по оценке «ТМТ Консалтинг», во втором квартале 2022 года количество абонентов ШПД в сегменте частных лиц в России составило 34,9 млн, проникновение — 61%, а объем рынка в денежном выражении — 38,5 млрд руб.

Если говорить о формате партнерств с региональными операторами, то ранее этим уже пользовался «Вымпелком», который запускал FVNO на сетях ТТК, говорит аналитик «ТМТ Консалтинг» Ирина Якименко. В 2019 году «Вымпелком» договорился о выходе по такой модели в некоторые районы Красноярска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и двух городов Нижегородской области.

Ранее подобные партнерства не были эффективны для операторов связи с точки зрения наращивание абонентской базы, говорит собеседник “Ъ” на телеком-рынке. Как правило, оператор платит локальному партнеру фиксированную плату за каждого нового абонента, а чтобы исключить переманивание, вводится штраф, при этом качество сетей связи у разных местных провайдеров отличается, поэтому работающие на их сетях МТС или «Вымпелком» не могут гарантировать одинаковый уровень услуг всем абонентам, поясняет источник “Ъ”.

В «МегаФоне» “Ъ” рассказали, что ведут переговоры с рядом локальных провайдеров для расширения географии FVNO-проектов: «В следующем году планируем запустить сеть в 20 новых регионах». В «Ростелекоме» “Ъ” заявили, что продолжат инвестировать в расширение и модернизацию сетей в регионах, а также в развитие клиентского сервиса. В «Вымпелкоме» и «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

В текущем году провайдеры фиксированного интернета столкнулись с проблемами доступа к зарубежному оборудованию: из-за санкций многие вендоры прекратили поставки в Россию. В связи с этим ряд провайдеров попросили правительство выделить более 11 млрд руб. на разработку и производство оборудования для фиксированных сетей связи. В целом замена профильных решений от Huawei, Cisco, Mikrotik потребует 31,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 ноября). Один из собеседников “Ъ” на телеком-рынке говорит, что сейчас поставки оборудования ШПД идут из Китая. Источник, близкий к МТС, объясняет, что эти закупки пока идут в рамках договоров, заключенных до 2022 года. В текущих условиях дефицита оборудования запуск проектов FVNO может быть более обоснован, чем несколько лет назад, полагает собеседник “Ъ” в одном из операторов связи.

Несмотря на то что российский рынок ШПД уже насыщен, у операторов еще есть потенциал роста в зависимости от региона и конкретного города, считает Ирина Якименко: «В крупных городах с многоэтажной застройкой проникновение составляет 80% и выше, поэтом рост возможен в основном за счет частного сектора и пригородов крупных городов».

Юлия Тишина