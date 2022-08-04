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Коммерсантъ FM
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МТС зафиксируется в чужих сетях

Оператор выходит в регионы через партнеров

Оператор МТС договаривается с региональными провайдерами домашнего интернета о партнерствах по продаже конвергентных тарифов под двумя брендами. Таким образом до конца года оператор планирует выйти в 15 новых регионов, где у него нет собственного проводного интернета. Такая стратегия позволит МТС сэкономить и закрепиться в регионах. Но участники рынка сомневаются, что оператор сможет серьезно нарастить базу, поскольку не сможет гарантировать одинаковое качество сервиса на сетях разных партнеров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

МТС планирует нарастить присутствие на региональных рынках за счет партнерств с локальными операторами фиксированной связи, рассказали “Ъ” в компании. До конца года оператор планирует выйти в 15 субъектов в партнерстве с региональными операторами фиксированной связи, предлагая совместные конвергентные продукты (фиксированные и мобильные сервисы). Сейчас МТС оказывает услуги проводного интернета в 58 регионах, но не везде во всех городах. Такая стратегия партнерств, надеются в МТС, позволит сэкономить и закрепиться на территориях, где у компании нет собственной фиксированной сети.

Такой проект уже запущен в Красноярском крае с «Орион телеком», в августе МТС планирует запустить аналогичные — в Хакасии, Липецкой и Иркутской областях. Уже до конца 2022 года оператор надеется увеличить до 10% число домохозяйств, которым будет доступен конвергентный продукт с домашним ШПД оператора-партнера и сервисами МТС (мобильная связь, IPTV или онлайн-кинотеатр Kion). Абонент будет заключать договор с двумя операторами: с региональным оператором по фиксированной связи, с МТС — по мобильной связи, включая доступ к услугам экосистемы. При этом у абонента будет единый счет, привязанный к мобильному номеру МТС. Продукт может продвигаться под двумя брендами.

Сооружение сети или покупка местного крупного участника рынка с существующей сетью составит миллиарды рублей на регион, объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке: «Сооружение сети и ввод в эксплуатацию займет не менее 1,5–2 лет, сделка M&A — месяцы». Другой собеседник на телеком-рынке отмечает, что в условиях дефицита поставок оборудования от зарубежных вендоров — Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE — такая стратегия логична.

Конкуренты МТС также развивают конвергентные тарифы. В «МегаФоне» отметили, что активно сотрудничают с региональными операторами с 2019 года, предлагая пользователям конвергентный продукт: домашний интернет, сотовую связь и ТВ. «Планируем и в дальнейшем развивать сотрудничество в регионах, в которых у нас нет собственной ШПД-инфраструктуры»,— добавили в операторе.

В «Вымпелкоме» отметили, что по итогам 2021 года у компании было 2,9 млн абонентов в сегменте фиксированной связи, из которых более 60% приходилось на конвергентные тарифы. «Мы действительно продолжаем расти как в абонентской базе ШПД, так и в доходах от этого направления. Происходит это за счет конвергентных продуктов»,— отметили в компании.

У Tele2 нет собственной сети ШПД, но оператор предлагает конвергентные решения в партнерстве с федеральным интернет-провайдером «Ростелекомом» (контролирует Tele2). «Его оптические сети доступа охватывают более 40 млн домохозяйств по всей стране. Синергия позволяет Tele2 быстро запускать конвергентный продукт на территории любых субъектов РФ»,— добавили в компании, уточнив, что услуга, которая объединяет мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ, была запущена в ноябре 2021 года и доступна в 15 регионах страны.

В то же время собеседник “Ъ” в одном из крупных интернет-провайдеров сомневается, что партнерская схема работы МТС с локальными участниками рынка будет эффективна: «Формально на бумаге все может быть хорошо, но спрос на такие услуги невысокий по разным причинам. Одна из них в том, что невозможно гарантировать одинаковый уровень сервиса и скорости во всех регионах, поскольку у региональных операторов разная инфраструктура». Если даже МТС предложила очень выгодную цену, допускает собеседник, есть риск, что сети партнеров не выдержат наплыва абонентов.

Юлия Тишина

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