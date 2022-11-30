Связь фиксирует гранты

Ряд провайдеров связи просят правительство выделить более 11 млрд руб. на разработку и производство оборудования для фиксированных сетей связи. В целом замена профильных решений от Huawei, Cisco, Mikrotik потребует 31,5 млрд руб., основную часть средств готов вложить «ЭР-Телеком». Без замещения технологий снизится качество связи для населения и госуслуг, утверждают операторы. По данным “Ъ”, против выделения средств выступает Минфин, но разработчиков может поддержать Минпромторг в рамках субсидирования НИОКР для электронной аппаратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с 30 паспортами проектов крупнейших российских операторов связи, претендующих на правительственные гранты на разработку оборудования и софта для фиксированных сетей связи. Они хотят заместить разработки Huawei, ZTE, Cisco, Juniper, Mikrotik, TP-link, Tenda и других зарубежных производителей, которые остановили поставки в Россию из-за военных действий на Украине. Документы направлены в индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Фиксированная связь», который курирует Минцифры.

Общая стоимость проектов превышает 31,5 млрд руб., из них заказчики просят от властей более 11 млрд руб. В 26 проектах ключевым заказчиком выступает «ЭР-Телеком Холдинг», в пяти из них созаказчиком указан «Ростелеком». Еще четыре проекта поданы от ТВЭЛ, «Миранда-медиа» и АО «Связьтранснефть». «ЭР-Телеком» оценивает свои проекты в целом в 27,5 млрд руб., из которых около 4 млрд руб. рассчитывает получить в виде гранта.

Речь идет о разработке широкого спектра оборудования и софта, в частности Wi-Fi точек доступа, абонентских терминалов широкополосной связи по технологии GPON ONT (Optical Network Terminal), ТВ-приставок, систем глубокого анализа пакетов трафика DPI, средств виртуализации (аналог софта американской VMware), маршрутизаторов, коммутаторов, программно-аппаратных комплексов для подводных линий связи, радиорелейных систем и другого оборудования. Заявители поясняют, что из-за проблем с закупками у иностранных разработчиков снизится качество связи для населения и доступа к госуслугам. В числе потенциальных заказчиков указаны МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и другие операторы. В МТС подтвердили, что зависимость от зарубежного оборудования высокая: «Отечественных решений мало. Там, где готовность запуска в эксплуатацию высока, требуются доработки».

Разработчиком аппаратуры по ряду проектов назван аффилированный с «ЭР-Телекомом» «Марион», «НАПА Лабс», «Бюро информационных технологий», подконтрольное «Ростелекому» ООО «Электра» и ООО РТК-ИТ, а также целый ряд других. Более 20 проектов одобрены рабочей группой ИЦК. В «Ростелекоме» “Ъ” сообщили, что начинают проработку форвардных контрактов, в «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что выделение средств на проекты не поддерживает Минфин, поэтому Минцифры пытается разработать альтернативный механизм поддержки, например, через преференции в госзакупках (см. “Ъ” от 25 ноября). В Минфине и Минцифры “Ъ” не ответили. По словам двух источников “Ъ”, ситуация обсуждалась 29 ноября в Минпромторге и там рассматривают возможность выделения средств в рамках постановления правительства №109, по которому выдаются субсидии на НИОКР для создания электронной аппаратуры. В Минпромторге “Ъ” не ответили.

Годовой объем продаж телекоммуникационного оборудования на российском рынке, по данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), превышает $4 млрд, из них на отечественное приходится $780 млн. Всего, по данным АРПЭ, оборудование для ШПД, стационарного беспроводного доступа и передачи данных, АТС, магистральной передачи данных разрабатывают и выпускают около ста российских предприятий.

Источник на рынке считает, что из 30 проектов реально нужны лишь шесть. По остальным, по его словам, уже есть решения, а стоимость разработки большинства «существенно завышена». Однако президент Zelax (производит отечественное телеком-оборудование) Сергей Сухман, наоборот, называет сумму в 31,5 млрд руб. недостаточной, подчеркивая, что для решения заявленных задач нужно «на порядок больше средств» и даже они не гарантируют успеха: «Простые изделия, как Wi-Fi-роутер, можно выпустить в РФ, но не сложную продукцию, как маршрутизаторы ядра». В телекоммуникационных стандартах, говорит эксперт, намеренно используются неточные спецификации, поэтому созданное оборудование просто будет несовместимо с устройствами от Huawei, Cisco, ZTE и других вендоров.

Юлия Тишина, Тимофей Корнев, Никита Королев