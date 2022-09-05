Ни селу, ни городу

Дефицит оборудования начал сказываться на нацпрограммах в области цифровизации. Так, планы по оснащению связью 4G удаленных и небольших сел в этом году чуть не сорвались из-за нехватки сотен базовых станций. Темпы удалось сохранить, организовав совместное использование существующих станций разными операторами, но вопрос дефицита не решен. В дальнейшем власти рассчитывают на российское оборудование, производство которого, впрочем, еще не налажено. Источники “Ъ” говорят, что разработка отечественной станции займет около двух лет, а разворачивание массового производства — еще полтора года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минцифры в АНО «Цифровая экономика», ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» (ФГБУ ЦЭКИ) и центр компетенций «Ростелекома» от 19 августа. Министерство предложило скорректировать федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В частности, Минцифры просило уменьшить число удаленных малонаселенных пунктов (с населением 100–500 человек), которые будут оснащены в 2022 году широкополосным доступом в интернет. Действующие параметры проекта (“Ъ” обнаружил его на портале госпрограмм Минэкономики) предполагают, что к концу 2022 года широкополосным интернетом обеспечат нарастающим итогом 24,6 тыс. (рост на 1,4 тыс. год к году). Минцифры же предложило сократить темпы выполнения программы в 2022 году на 800 населенных пунктов.

В письме министерство объяснило необходимость сокращения дефицитом импортного телекоммуникационного оборудования из-за санкций, а также необходимостью «поиска аналогов оборудования, в том числе отечественного производства». Нагнать отставание планировалось в следующие два года, чтобы к концу 2024 года достигнуть результата, который обозначен в текущем проекте,— 26,9 тыс. поселков и деревень.

В Минцифры “Ъ” уточнили, что корректировки показателей обсуждались, но не были приняты. «Действующие темпы обеспечения сел связью удастся сохранить за счет шеринга базовых станций»,— заверили в министерстве. Решение оказалось возможным благодаря тому, что в июле правительство поддержало законопроект, который вносит изменения в закон «О связи». Они как раз предполагают совместное использование абонентами разных операторов связи одной базовой станции в малых населенных пунктах. «Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек»,— уточнили в министерстве.

В Минпромторге не спорят, что уход зарубежных компаний «внес коррективы в темпы строительства сетей связи». Но сейчас, утверждают в министерстве, операторы тестируют решения отечественных производителей для обеспечения услугами связи небольших и удаленных пунктов. В АНО «Цифровая экономика» отказались от комментариев.

После начала военных действий на Украине и последовавших санкций Nokia и Ericsson заявили о прекращении поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Фактически поставки приостановила и китайская Huawei, однако компания до сих пор не дает разъяснений, продолжит ли их. Производство базовых станций в России пока не налажено. Такие планы у «Спектра» (дочерняя структура «Ростеха», выступает исполнителем «дорожной карты» развития 5G в России), а также у Yadro Антона Черепенникова (см. “Ъ” от 19 мая).

В «Спектре» “Ъ” пояснили, что сейчас идет пересмотр параметров «дорожной карты» развития сетей связи пятого поколения, а «ключевой вектор развития оборудования связи будет направлен на создание базовых станций 4G, которые позволят восполнить дефицит и достичь указанных показателей». Назвать дату начала производства российских базовых станций в «Спектре» не смогли. В Yadro не ответили на запрос.

Собеседник “Ъ” в крупной российской телеком-компании говорит, что развертывание производства базовых станций, как правило, занимает полтора года. «Но к этому этапу можно приступать, только если ты знаешь, что производить. Российским разработчикам оборудования, насколько я знаю, потребуется еще минимум два года, чтобы создать готовую к массовому выпуску базовую станцию»,— уточнил источник “Ъ”. По его словам, до этого момента единственным выходом останется закупка оборудования иностранных вендоров, которые согласятся работать с российскими компаниями.

Анастасия Гаврилюк