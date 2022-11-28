Цифровизация постучала

Правительство может обязать оборудовать умными счетчиками воды, газа и электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране. Для этого предлагается создать единую номенклатуру устройств, ввести обязательство для застройщиков устанавливать приборы, а также создать приложение для граждан по управлению ими. У застройщиков уже есть свои системы, но в случае введения регулирования они готовы перейти на единую номенклатуру. Эксперты же считают, что решение по установке устройств должно оставаться за гражданами, поскольку расходы в любом случае лягут на их плечи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с концепцией цифровизации многоквартирных домов, в которой предлагается объединить всю имеющуюся номенклатуру устройств, а также ввести регулирование в части обязательной установки приборов учета до 2030 года. Документ разработала АНО «Умный многоквартирный дом» (учреждена летом, объединяет девелоперов, операторов связи и производителей электроники). Осенью концепция была направлена в Минцифры, Минпромторг и Минстрой (именно по их инициативе создана сама АНО), рассказал гендиректор АНО Никита Уткин. В Минцифры отказались от комментариев. В Минпромторге и Минстрое не ответили “Ъ”.

В документе АНО перечисляет регуляторные и экономические барьеры, которые препятствуют развитию рынка умных устройств и цифровизации городского хозяйства. Среди них — отсутствие комплексных механизмов регулирования сегмента и номенклатуры обязательных к установке устройств, отсутствие заинтересованности управляющих компаний во внедрении технологий в силу нехватки бюджета, несистемная разработка различных IT-систем в регионах и другие.

АНО предлагает сделать обязательной установку умных индивидуальных приборов учета теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; создать реестр таких устройств и софта для многоквартирных домов; сформировать минимальный перечень технических требований для приборов учета коммунальных ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) и оборудования связи и др. По словам господина Уткина, создание единого регулирования, технологической и номенклатурной базы необходимо, так как застройщики зачастую используют устройства, несовместимые между собой: «Необходимо понимать, какие устройства и системы есть, чтобы определиться с набором конкретных стандартов, требованиями к ним».

Темпы развития рынка умных домов в России с 2017 по 2022 год Выйти из полноэкранного режима Год % от всех домохозяйств в России, подключенных к системам умного дома 2017 0,6 2018 2 2019 3 2020 5 2021 7 2022 10 Открыть в новом окне Источник: «Росконгресс» со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting в 2020 году.

Установка умных приборов учета не должна быть обязательна, решение об этом должны принимать исключительно владельцы жилья, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко: «Расходы на проект, вероятно, лягут на население». В целом, считает эксперт, цифровизация жилых домов «обойдется в несколько десятков миллиардов рублей». В концепции также указано, что необходимо создание приложения для управления всеми умными устройствами для пользователей. «Это может быть единое государственное приложение, возможно в рамках "Госуслуг", которое может распространяться через RuStore, но возможно и через App Store и Google Play, если площадки позволят»,— полагает эксперт.

Руководитель проекта «Умный дом» ГК «Самолет» Антон Таращанский заявил, что переход на интеллектуальные системы учета будет сложно провести в относительно старом жилом фонде, а на рынке новостроек он уже фактически произошел, и концепция только фиксирует этот статус: «В ситуации, когда решения уже "прописались" на рынке, введение норм и стандартов будет полезным и для застройщиков, и для покупателей, поскольку гарантирует единство походов». Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов отметил, что на рынке уже есть приложения для управления умным домом, а также используются smart-технологии. По его словам, компания готова присоединиться к общей номенклатуре, если это будет обязательно.

Зачастую, внедряя цифровые решения, застройщик не учитывает, сможет ли УК их эксплуатировать и будет ли это удобно жильцам, отметили в «Лаборатории цифровизации жилья»: «По нашим расчетам, потенциал рынка цифровизации МКД составит до 830 млрд руб. к 2030 году». В компании считают, что граждане получат определенную выгоду от единых правил, поскольку «цифровизация данных по учету ресурсов и сервисов позволит регламентировать ежемесячные коммунальные платежи».

Тимофей Корнев, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова