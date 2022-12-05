Что происходило после ввода войск России на Украину. День 285-й

Илье Яшину (признан в РФ иностранным агентом) запросили 9 лет колонии по делу о военных фейках, приговор огласят в Москве 7 декабря. Минобороны сообщило о гибели трех военных при атаке беспилотников на российские аэродромы. В Молдавии на границе с Украиной упала ракета. Курс евро на Мосбирже поднялся до 66 рублей. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:49. Украина подписала с Черногорией декларацию о поддержке евроатлантического курса Киева — Зеленский.

22:02. С 24 февраля по 4 декабря на Украине погибли 6702 мирных жителя — данные ООН.

21:52. На обломках упавшей в Молдавии ракеты не обнаружено взрывчатых веществ — пресс-служба МВД.

21:47. В МИД РФ знают о желании главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси вновь посетить Россию и настроены принять его «для обсуждения широкого круга вопросов» — Мария Захарова.

21:36. Между Россией и Украиной нет прямых переговоров по поводу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, об этом «РИА Новости» сообщили в МИД РФ.

21:06. Число бездомных украинских беженцев в Великобритании выросло почти на 30% за месяц, так как принимающие семьи стали реже оказывать им поддержку — Times.

20:52. Указом Путина спецмеры в экономике РФ продлены до конца 2023 года.

20:39. Во всех областях Украины вводится режим аварийных отключений — «Укрэнерго».

19:54. Минобороны РФ: трое российских военных погибли и еще четверо ранены во время атаки беспилотников на аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области.

19:42. Правительство РФ отменило таможенный контроль на границах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с другими российскими регионами до 1 января 2026 года.

19:36. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова призвал предоставить стране больше вооружения.

19:31. Приговор Илье Яшину (признан в РФ иностранным агентом) по делу о военных фейках огласят в Москве 7 декабря, сообщили ТАСС в суде.

19:26. США передали Украине модифицированные РСЗО HIMARS, которые нельзя использовать для запуска ракет большой дальности — Wall Street Journal.

19:24. Посла России Олега Степанова в Оттаве вызвали в МИД Канады, однако тема предстоящей беседы неизвестна, об этом он рассказал «РИА Новости».

19:13. В Канаде арестовали 10 объектов недвижимости российского бизнесмена Андрея Овсянкина, чтобы продать их и выплатить долги компании Angophora Holdings Ltd., которую контролирует «Газпромбанк» — Global News со ссылкой на судебные документы.

18:57. В Киевской, Днепропетровской и в Донецкой областях Украины введены экстренные отключения света после обстрела инфраструктуры — ДТЭК.

18:27. Путин на вручении премии «Мы вместе»: национальная идентичность лежит в основе мощи России.

18:26. Путин на вручении премии «Мы вместе»: с начала спецоперации многие волонтеры чуть ли не на линию фронта выехали по зову сердца, чтобы оказать помощь.

18:01. Путин одобрил идею Хуснуллина наградить строителей, которые оперативно восстановили Крымский мост.

17:53. Хуснуллин рассказал Путину, что благодаря развернутой в РФ программе строительства «был металл в наличии под мостовые изделия», его «быстро перебросили» на производство 1214 тонн металлоконструкций для Крымского моста.

17:36. Воздушная тревога на всей территории Украины отменена — официальный ресурс по оповещению.

17:34. Путин: левая сторона Крымского моста в рабочем состоянии, но ее нужно достроить, довести до идеального состояния.

17:18. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ремонтных работах на Крымском мосту.

17:11. Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes.

17:04. Япония будет считать нефть российской, если РФ окажется местом внесения последних изменений в четырехзначный код этого товара, пояснили в японском МИДе.

16:58. Польша не видит возможности для возвращения к прежней политике в отношениях с Россией и предостерегает от такого подхода Европу, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

16:55. На границе Украины с Молдавией обнаружена неразорвавшаяся ракета — МВД Молдавии.

16:51. Прокуратура запросила для Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) девять лет колонии общего режима по делу о фейках про ВС РФ.

16:43. Власти Молдавии перестанут рассказывать об объеме газа, запасаемого для страны в украинских и румынских хранилищах, они будут сообщать лишь временной промежуток, на который хватит этих запасов — вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

16:36. Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с 6 июля.

16:35. Германская энергетическая компания RWE инициировала против «Газпрома» арбитражное разбирательство из-за отсутствия поставок газа — газета Handelsblatt.

16:20. Путин подписал закон, предусматривающий приостановку госслужбы после заключения контракта с ВС РФ — для прохождения военной службы, выполнения задач спецоперации в качестве добровольца или призыва по мобилизации.

15:52. РФ обеспокоена попытками США и союзников по НАТО переформатировать под себя организацию по запрещению химического оружия, сказал Лавров.

15:51. Moldelectrica сообщает о перебоях в электроэнергетической системе.

15:42. Брянская область продлила действие высокого уровня террористической опасности еще на 15 суток.

15:32. Огонь с территории Запорожской АЭС никогда не велся, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

15:22. Financial Times назвала президента Украины Зеленского человеком года.

15:11. Аварийные отключения электроснабжения введены в Черкасской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Игорь Табурец.

14:50. Правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.

14:49. ЕК проанализирует ситуацию после решения РФ не продавать нефть по ценовому потолку, сообщил официальный представитель Эрик Мамер.

14:26. Правобережная Молдавия с декабря временно отказывается от поставок газа из России, полностью перенаправив получаемые объемы в приднестровский регион. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

13:53. Служба безопасности Украины сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области.

13:26. Дмитрий Медведев: «С ценами на нефть будет происходить невообразимое, что именно, точно никто не знает, но хорошего для потребителя точно не будет».

13:13. Введение рядом стран потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции — Песков.

13:13. Россия готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть — Песков.

12:54. ОАЭ и Украина начнут переговоры о комплексном экономическом сотрудничестве.

12:42. Полиция Испании изъяла три конверта, адресованных консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно, с глазами животных — МИД Украины.

12:41. Силовики проверяют информацию о взрывах на аэродроме в Энгельсе, где находятся стратегические бомбардировщики. Саратовский губернатор сообщил, что «ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал».

12:28. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО, сообщает глава МИД.

12:15. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2021 году Германия была не готова к возможному прекращению поставок газа из России.

12:10. Данные более чем 30 тыс. компаний ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей внесены в ЕГРЮЛ, сообщили в ФНС России.

12:08. Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий — Минфин РФ.

11:44. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин вместе с партнерами готов достичь договоренностей о поддержке безопасности Украины в рамках мирного урегулирования.

11:16. Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения транспорта, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань». Заменены все четыре пролета.

11:03. Германия намерена стать гарантом европейской безопасности — Шольц.

10:41. Международное сообщество должно обеспечить стабильные поставки энергоносителей на фоне введения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

10:26. Биржевые цены на газ в Европе растут на 9,5%, превышая $1600 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

10:02. Nokia получила разрешение на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию., рассказал гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК.

9:58. Законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях, в настоящее время в парламенте нет, сказал ТАСС глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

9:44. Объемы поставок газа из ФРГ в Польшу по газопроводу Ямал — Европа упали до нуля с 08:00 до 09:00 мск, сообщает Reuters.

9:39. Информация о возможности эвакуации с левого берега Днепра в Херсон не соответствует действительности, пересечение реки опасно для жизни, сообщила «РИА Новости» администрация Херсонской области.

9:23. ЕК и страны ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против РФ, в санкционные списки предлагается внести 180 позиций, пишет Politico.

9:17. Добыча газа в России в январе-ноябре 2022 года снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612,9 млрд кубометров, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с данными статистики Минэнерго.

9:09. Власти Германии направят €10 млрд ($10,5 млрд) на покупку 35 американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий правительственный документ.

9:00. Минобороны РФ сообщило об организации системы по доставке писем участникам СВО.

8:53. Потолок цен на российскую нефть не будет затрагивать импортируемую Японией нефть с проекта «Сахалин-2», заявили в японском МИД.

8:24. Президент Франции Макрон заявил, что из-за высоких цен на энергоносители в отношениях США и Европы существует «рассинхронизация».

8:13. Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что к концу 2022 года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, будет составлять 8 млн.