Субсидии свое отлетали

Специальные субсидии авиакомпаниям в условиях внешних санкций в 2023 году сократятся до 25 млрд руб. с нынешних 100 млрд руб. Всего перевозчики получат по основным программам менее 54 млрд руб., что почти втрое меньше, чем в этом году. Собеседники “Ъ” полагают, что предпосылок для всплеска перевозок в 2023 году не предвидится и для сохранения пассажиропотока потребуется дополнительное финансирование. Но эксперты считают более рациональным субсидирование пассажиров, а не перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Российские авиакомпании должны получить по линии Минтранса около 53,5 млрд руб. субсидий в 2023 году, это отражено во внесенном в Госдуму проекте бюджета до 2025 года. Субсидии для возмещения операционных расходов авиакомпаний на внутренние перевозки «в условиях внешнего санкционного воздействия» составят 25,3 млрд руб. На 2024–2025 годы средства не заложены. В 2022 году на эту меру выделили 100 млрд руб., а с учетом почти 20 млрд субсидий на возврат пассажирам денег за отмененные рейсы в этом году объем госпомощи, как ранее подсчитали в Минтрансе, достиг 150 млрд руб.

Субсидия на развитие региональных рейсов в обход Москвы в 2023 году сократится на 300 млн руб.— до 9 млрд руб. Планы по поддержке перелетов на Дальний Восток, Крым и Калининград остались неизменными: по 12,3 млрд в 2023–2024 годах и менее 12 млрд руб.— в 2025 году. Практически прежними остались суммы на поддержку социально значимых маршрутов ДФО: около 7 млрд руб. в 2023 году и по 7,7 млрд руб. в 2024–2025 годах.

“Ъ” направил запросы в группу «Аэрофлот», S7, Utair, Smartavia и Red Wings.

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях согласны, что резкого всплеска пассажиропотока и открытия сообщения с Европой в следующем году не предвидится. Без увеличения стоимости билета или соответствующего финансирования от государства сохранение текущих цен на перелеты внутри страны кажется им труднодостижимым.

Доля более маржинальных международных рейсов в 2022–2023 годах точно останется на достаточно низком уровне, соглашается директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин: «Это будет свидетельствовать о необходимости финансово поддерживать отрасль, чтобы не допустить значительного роста цен на билеты». Пока ситуация на авиационном рынке остается слабопрогнозируемой, отмечает он, и даже сохранение размера пассажиропотока не может свидетельствовать о стабильном финансовом положении отрасли. Кроме того, в условиях санкций в авиации остаются и другие вопросы, требующие господдержки. Эксперт считает «вполне возможным» сценарий, при котором к заявленным суммам поддержки правительство добавит дополнительные, «когда будет более точно определена потребность».

В опубликованном Госдумой прогнозе Минэкономики указано, что ожидаемый пассажирооборот авиакомпаний РФ в 2022 году снизится на 15% (до 206,8 млрд пассажиро-километров), далее возможен «незначительный рост».

Оценки пассажиропотока ведомство не приводит, но источники “Ъ” в экспертном сообществе неоднократно сомневались в 2022 году достижимости обозначенной властями РФ планки в 100 млн человек: за восемь месяцев компании перевезли, по данным “Ъ”, менее 63 млн пассажиров (см. “Ъ” от 21 сентября).

Возникает вопрос о рациональном использовании средств и целеполагании самой госпомощи, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. С начала действия программы субсидий на 100 млрд руб. авиакомпании продавали билеты по РФ ниже себестоимости, «сжигая топливо и ресурсы самолетов», поэтому вынужденное «снижение планки объема перевозок позволит найти реалистичный баланс спроса и предложения и сэкономить резервы авиатехники в условиях санкционных сложностей с поставками», считает он. Косвенными негативными последствиями, говорит эксперт, станет повышение напряженности среди летного состава, так как сокращение налета приведет к снижению доходов пилотов и сокращению штата.

Олег Пантелеев напоминает, что с 2023 года в парк начнут поступать самолеты SSJ и МС-21 и властям нужно будет выделить финансирование на закупку тренажеров, а перевозчикам — вложить средства в переобучение пилотов. Наиболее рациональным способом господдержки авиаотрасли стала бы «дальнейшая адресность программы», говорит эксперт: следует выделять деньги на перелеты льготникам и социально незащищенным категориям граждан. При этом для действительной эффективности, полагает Олег Пантелеев, важно субсидировать все внутренние линии без привязки к региональным критериям.

Айгуль Абдуллина