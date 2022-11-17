Стагнация на колесах

Выдачи автокредитов падают на фоне стагнирующих ставок. И даже предновогодний высокий сезон существенно не оживит рынок, считают его участники. Сохраняющийся дефицит машин, а также экономическая нестабильность ограничивают спрос со стороны населения. Ставки при этом будут снижаться лишь незначительно и только для качественных заемщиков, которых в текущих условиях становится все меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автокредиты в октябре оказались самым депрессивным сегментом розничного кредитования. По данным НБКИ, количество выданных займов сократилось на 13,2%, до 46,6 тыс., вернувшись к значениям начала лета. Сопоставимое снижение показал лишь сегмент кредитных карт (на 13%, см. “Ъ” от 16 ноября). При этом количество выданных кредитов наличными, по данным НБКИ, в октябре даже превысило показатель сентября на 0,1%. Кроме того, по оценке Frank RG, выросла выдача POS-кредитов (сразу на 16%), а ипотека сократилась лишь на 4,7%.

Поддержать стагнирующий рынок автокредитования пока не может даже снижение ставок. Как следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам сентября полная стоимость кредита (ПСК) в автокредитах достигла 16,53% годовых, опустившись к значениям февраля. Показатель снижается пятый месяц подряд, за это время он уменьшился на 10 п. п. (см. “Ъ” от 21 марта). Однако в последние месяцы падение замедлилось. Так в августе средняя ПСК в сегменте составляла 16,78% годовых.

Замедление снижения ставок связано в первую очередь с конъюнктурой долгового рынка — его участники не ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до конца года с текущих 7,5%. «Если в ближайшие месяцы мы не увидим каких-либо значимых цифр по инфляции, которые могли бы подтолкнуть Банк России к неожиданным действиям, ставки существенно меняться не будут»,— указывает исполнительный директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Дальнейшее снижение стоимости кредитов для поддержания спроса возможно, однако будет незначительным, уверен он.

«На фоне уменьшения аппетита к риску среди кредиторов усиливается конкуренция за качественного заемщика. И диверсификация по процентным ставкам в зависимости от качества клиента будет только усиливаться»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Но и качественные клиенты едва ли обеспечат рост сегменту автокредитования даже в традиционный высокий сезон. Объем выданных автокредитов за январь—сентябрь оказался ниже значений 2021 года примерно на 30–50% в зависимости от региона, отмечает господин Александров. «Помимо общего фактора неопределенности, который влияет на все сегменты кредитования, в автокредитовании ухудшилась и структура предложения. Факторов, которые могли бы как-то существенно улучшить ситуацию в сегменте в ближайшие месяцы, нет»,— констатирует эксперт.

Сами банкиры также значительных изменений в сегменте не ждут и на высокий предновогодний сезон не рассчитывают. «По направлению автокредитования в банке средняя ставка находится на стабильном уровне начиная с августа. Существенных изменений по этому показателю до конца года мы не прогнозируем. В условиях сохраняющегося дефицита по многим маркам и моделям дилеры, скорее всего, не будут устраивать масштабных распродаж и предлагать существенные скидки. Да и спрос со стороны населения так же останется ограниченным»,— подтверждает тренд первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников.

«На рынке новых автомобилей сейчас высокий спрос на кредиты с госпрограммой. Прогнозируется, что бюджета программы хватит до середины декабря месяца. Каких-либо дополнительных традиционных предновогодних скидок ждать не стоит, количество автомобилей все еще ограниченно»,— добавляет начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов. Уже почти не поддерживает рынок и переориентация на подержанные машины. По данным НБКИ, разница в ПСК на новый и подержанный автомобиль достигла минимума в 2,3 п. п. еще в первом полугодии.

Полина Трифонова