На карты нанесли риски

Выдача кредитных карт сокращается второй месяц подряд. При этом рост доли сегмента с минимальным лимитом, до 10 тыс. руб., происходит за счет более быстрого сокращения выдачи в других сегментах. У участников рынка пока нет твердой уверенности и в традиционном предновогоднем оживлении. Однако если рост выдачи произойдет, то прежде всего именно за счет карт с минимальными лимитами, считают эксперты.

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Количество выдаваемых кредитных карт сокращается второй месяц подряд, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). После летнего подъема рынка (в августе выдано 1,36 млн новых кредитных карт, максимальное значение за 12 месяцев) последовал спад — в октябре число выдачи в сегменте снизилось до 1,11 млн.

Падение выдачи затронуло все розничные диапазоны (вплоть до лимита 0,5 млн руб.).

Однако оно происходило не равномерно, в результате доля кредитных карт с лимитом менее 10 тыс. руб. показала рост — до 14,9%, что на 1,2 процентного пункта больше, чем в сентябре. Доли других сегментов сократились, сильнее всего — по картам с лимитом 150–500 тыс. руб. (доля снизилась до 10,3% в октябре против 11,1% в сентябре).

Рынок кредитных карт уже несколько месяцев показывает просадку, в том числе и по картам с лимитом до 10 тыс. руб., напоминает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Лишь в октябре наблюдалось неустойчивое восстановление доли рынка по данной категории карт. И говорить о долгосрочных трендах пока нет возможности. Стабильный рост с марта по сентябрь показывала лишь доля сегмента кредитных карт с лимитами 10–50 тыс. руб., отмечает он.

Кредитные карты исторически считаются наиболее рискованным типом кредитования, возможные невозвраты закладываются в процентную ставку, а в случае кризисных сценариев банки наиболее существенно ужесточают свои риск-политики именно по данному направлению, поясняет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, опасаясь снижения кредитного качества заемщиков на фоне нестабильной экономической ситуации, банки не увеличивают лимиты кредитования и стараются поддерживать объем карточного кредитования потребителей за счет увеличения их количества при меньших уровнях лимитов.

Впрочем, как отмечают в НАПКА, просроченная задолженность в сегменте кредитных карт хотя и растет, но консервативными темпами, что говорит о взвешенном подходе кредиторов к выдачам. Объем просроченной задолженности в сегменте составляет 42–44 млрд руб. Коллекторы ожидают продолжения его роста, но темпы будут зависеть от адаптации российской экономики к новым реалиям: динамики безработицы, уровня доходов.

В текущих условиях заемщики стали более аккуратно относиться к принимаемым на себя обязательствам: они или вовсе отказываются от получения кредитов, или стараются получить минимально необходимую им сумму или лимит по карте, отмечают участники рынка.

На фоне общей неопределенности и сокращения горизонта планирования граждане не стремятся существенно наращивать свои обязательства, поясняет ситуацию в сегменте кредитных карт директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Впрочем, остается вероятность, что «высокий» предновогодний сезон несколько скорректирует эту тенденцию, считает он.

Однако сами кредиторы сдержанно оценивают перспективы роста заимствований в предпраздничные месяцы (см. “Ъ” от 14 ноября). И банки тему кредитных карт комментировать не хотят. Из отпрошенных “Ъ” ответили лишь Росбанк и Промсвязьбанк (ПСБ).

Руководитель центра кредитных карт Росбанка Наталья Зубаренко сообщила, что средний лимит по кредитным картам держится довольно давно на уровне 100 тыс. руб. И существенного его изменения в ближайшее время в банке не ожидают. «Средний лимит по кредитным картам за последние месяцы не менялся»,— отмечает начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов. Впрочем, в банке настроены более оптимистично и ждут роста и потребительской активности, и лимитов перед новогодними праздниками.

Полина Трифонова