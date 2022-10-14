Неуверенность в завтрашнем руле

После пяти месяцев роста на рынке автокредитования началось снижение. Пока оно составило около 10%, однако в октябре банки уже ждут падения на уровне провальных весенних месяцев. На сегмент оказывают давление растущая неуверенность потребителей в долгосрочной перспективе, снижение спроса на фоне эскалации геополитической напряженности, отсутствие привычных моделей и ужесточение риск-политик банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным НБКИ, по итогам сентября средний размер автокредита опустился до минимума с июля 2021 года — 1,15 млн руб. В феврале показатель достигал исторического максимума — 1,35 млн руб. на фоне падения рубля, роста ставок и ажиотажного спроса на автомобили. Однако к лету ситуация стабилизировалась, и средний чек составил 1,19 млн руб.

Этому способствовало и снижение ажиотажа, и значительное укрепление рубля к ведущим валютам. В результате произошла коррекция цен на авторынке, в частности, китайский автопроизводитель Haval снизил стоимость машин на 15–20%. Также, по словам собеседника “Ъ” на финансовом рынке, клиенты «в целом перешли на сберегательную модель поведения»: покупают более дешевые модели, даже среди автомобилей с пробегом, выбирают зачастую российские модели, потому что опасаются, что не будет запчастей.

Вместе с тем на фоне частичной мобилизации банки могли ужесточить риск-политику в третьей декаде сентября, что привело к росту среднего срока кредита, указывает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Так, по данным НБКИ, средний срок автокредита достиг почти пяти лет, тогда как в начале 2021 года составлял всего четыре года. Заемщики вынуждены растягивать срок кредита ради комфортного размера ежемесячного платежа, отмечает проектный менеджер FrankRG Станислав Сухов.

Эти тренды существуют на фоне сокращения рынка автокредитования. По итогам сентября, по данным НБКИ, было выдано 52,7 тыс. автокредитов на сумму 60,4 млрд руб., это на 7,3% и 10,7% ниже показателей предыдущего месяца. До этого на протяжении пяти месяцев наблюдалось восстановление рынка, хотя он отстает от прошлогодних значений почти на 40%.

Банки, даже те, которые не наблюдали спада по итогам сентября, ожидают его в октябре. «Новых автомобилей нет, переориентация на авто с пробегом идет медленно, люди думают не о покупке авто, а о сбережении средств»,— поясняет один из собеседников “Ъ”. Затруднен выбор новых автомобилей в желаемой комплектации и по доступной цене, дальнейшее поведение заемщиков будет зависеть от изменения геополитической ситуации, добавляет начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов.

Снижению рынка способствует так и не возобновившееся кредитование со стороны кэптивных банков европейских автопроизводителей, ушедших с российского рынка. По оценкам экспертов, на их долю приходилось до 20% рынка. Потенциал перераспределения на рынке объемов этих банков сильно ограничен отсутствием на рынке тех авто, которые ранее были основным предметом кредитования этих кэптивных банков, считает партнер и руководитель группы по работе с автомобильными компаниями ДРТ Татьяна Кофанова.

Октябрь может стать для авторитейла столь же сложным, какими были весенние месяцы, опасается эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов. «В ближайшие месяцы на рынок автокредитования в большей степени продолжат оказывать влияние геополитические факторы, которые могут привести к очередному витку финансовой турбулентности и еще больше снизить и так подсевший покупательский спрос»,— уверен он.

Результаты четвертого квартала едва ли будут выше третьего квартала, полагает Алексей Бессонов. Тем более что автокредиты по-прежнему выдаются, прежде всего заемщикам «хорошего кредитного качества», добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Впрочем, такая ситуация лишь повторит концовку предыдущих двух лет, когда показатели четвертого квартала проигрывали показателям третьего.

Полина Трифонова