Новый год оборачивают камуфляжем

Московские власти решили выяснить у горожан, насколько широко стоит отмечать Новый год в столице. В ходе онлайн-голосования предлагается выбрать: праздновать как в «прошлые годы», отмечать, но без массовых гуляний или же вовсе не украшать город к праздникам. Заодно в мэрии обещают поддержать участников специальной военной операции и подчеркивают, что «закупать новогодние конструкции не надо». Между тем столичные управы и префектуры уже объявили конкурсы на новогоднее оформление, но масштабных общегородских закупок на эти цели пока не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Накануне Нового года москвичам предстоит ответить на вопрос, хотят ли они привычного праздника?

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Накануне Нового года москвичам предстоит ответить на вопрос, хотят ли они привычного праздника?

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Голосование о том, как следует отмечать предстоящий Новый год, объявил столичный мэр Сергей Собянин. Предлагается выбрать из трех вариантов: праздновать «так же, как и в прошлые годы», «сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия», вовсе не украшать город и концертов не проводить. «Даже в самые непростые времена жители нашей страны наряжали елку, собирались в кругу семьи и друзей… Так и в годы Великой Отечественной войны граждане отмечали Новый год, вопреки всему поздравляли друг друга с праздником»,— говорится в коммюнике голосования на платформе «Активный гражданин».

Господин Собянин напомнил, что в Великую Отечественную войну «каждая копейка была на счету», но в Москве «назло врагам» все равно устраивали «праздник для детей и взрослых»: «Самое страшное, когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о традициях, отказываются от человеческих радостей». «Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них, что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции»,— отметил градоначальник. Он выразил уверенность, что «не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив», однако горожанам предложил решить это самим в ходе опроса.

По подсчетам “Ъ”, в каждом третьем субъекте РФ уже приняли решение в том или ином виде сэкономить на новогодних праздниках из-за специальной военной операции и частичной мобилизации. Речь идет об отказе от концертов, салютов и гуляний ради помощи бойцам и их семьям. Такие заявления делали, например, чиновники в Псковской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Амурской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Саратовской областях. При этом чиновники не были готовы поступиться детскими утренниками (на момент подсчета “Ъ” в конце октября 2022 года). Как поясняли источники “Ъ” в администрации президента РФ, заключительное решение об организации новогодних торжеств отдано на откуп губернаторам, но им рекомендовано обращать внимание на социологию.

В Москве из партий за сокращение расходов на празднование Нового года выступала лишь «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПЗП). В октябре 2022 года фракция СРПЗП в Мосгордуме направила Сергею Собянину соответствующее обращение. Урезать бюджет предлагалось в части «взрослых массовых гуляний, развлекательных мероприятий, фейерверков и подсветки», оставив новогоднее финансирование нетронутым для детей. Сэкономленные деньги эсэры предлагали пускать «на покупку тепловизоров, средств защиты, продуктовых наборов и поддержку семей мобилизованных москвичей». Лоббировать инициативу СРПЗП собиралась в форме поправки к бюджету Москвы, но в итоге фракция вместе с «Единой Россией» и провластным объединением «Моя Москва» предложила остальным депутатам принять бюджет в ускоренном режиме без поправок. В итоге так и было сделано.

Источники “Ъ” в столичной мэрии отказались в принципе обсуждать тему урезания бюджетов и сокращения активности на новогодние праздники, назвав ее «очень болезненной».

В «Активном гражданине» в среду к вечеру проголосовали около 100 тыс. человек. При этом более половины респондентов высказались за новогоднее оформление Москвы, но против концертов.

Отметим, столичные управы и префектуры осенью уже проводили ряд госзакупок, связанных с новогодними праздниками. Так, в сентябре 2022 года был объявлен тендер на новогоднее оформление Бибирево на сумму около 3 млн руб., а префектура САО Москвы 8 ноября решила закупить «новогодние искусственные иллюминированные ели» на 8,9 млн руб. для оформления округа. ВДНХ в октябре 2022 года заказала на сайте госзакупок оформление территории «арт-инсталляциями, имеющими новогоднюю тематику» на сумму почти 4 млн руб.

В то же время на портале госзакупок пока нет общегородских масштабных тендеров вроде фестиваля «Путешествие в Рождество». При этом в 2016 году на празднование Нового года и Рождества с оформлением в «итальянском стиле» власти выделили не менее 3 млрд руб., подсчитывал РБК. В 2017 году глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк оценивал смету на подготовку Москвы к Новому году и Рождеству в 930 млн руб. В 2019 году на эти цели было потрачено около 825 млн руб., при этом только на оформление и новогодние елки пошло 561,7 млн руб.

Основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов называет логику властей «рациональной с позиции города как экономической структуры»: «Вокруг Нового года, особенно в городах поменьше Москвы, выстроена индустрия малого бизнеса — подарки, вечеринки и так далее. Изъять из города эту составляющую было бы неправильно». Примечательно, что и Сергей Собянин, объявляя голосование, предложил «не добивать искусственными ограничениями малый бизнес, в котором работают миллионы людей».

«Людям в конце года нужен разрыв повседневности. Весь год накапливалась негативная энергия от новостного фона, а после мобилизации российская действительность ушла от того, что события на Украине были лишь медийной картинкой»,— рассуждает господин Фирсов.

К тому же, по его словам, праздники «как две недели запоя без фейерверков и иллюминации — большой риск усилить депрессивные настроения». «В целом люди воспримут новогодние праздники как нормальный ход региональных властей, если есть определенное чувство такта. В Москве довольно большой прослойке, около 70%, нужен праздник без оговорок. Для остальных горожан важны жесты, подчеркивающие сложность момента»,— подытожил социолог.

Александр Воронов, Кира Хейфец