Елочная дисциплина

В каждом третьем субъекте РФ уже приняли решение в том или ином виде сэкономить на новогодних праздниках из-за специальной военной операции и частичной мобилизации, подсчитал “Ъ”. Речь идет об отказе от концертов, салютов и гуляний ради помощи бойцам и их семьям. Единственное, чем чиновники не готовы поступиться,— детские утренники, ведь «даже в 1941 году у детей был праздник». В то же время в ряде регионов власти не спешат лишать людей традиционных развлечений. Как поясняют источники “Ъ” в администрации президента, заключительное решение об организации новогодних торжеств отдано на откуп губернаторам, но им рекомендовано обращать внимание на социологию, а она говорит о том, что население скорее поддержит решение об отмене праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В течение октября об отказе от новогодних праздничных мероприятий или значительном сокращении их объема заявили в Псковской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Амурской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Тюменской, Вологодской, Свердловской, Рязанской, Калининградской и Томской областях, в Башкирии, Туве, Чувашии, Крыму, Севастополе и Санкт-Петербурге, в Камчатском, Приморском, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. А вслед за региональными и муниципальными властями от новогодних корпоративов стал отказываться и бизнес (см. “Ъ” от 10 октября).

Причина одна — продолжающаяся спецоперация на Украине и связанная с ней частичная мобилизация. «Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гулянья — все это неуместно, и это мы однозначно отменяем»,— заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, «сейчас не время для пышных торжеств», поскольку «ситуация непростая и на фронте, и в экономике». «Никаких артистов. Хотите — сами гармошку берите, пойте»,— строго наказал подчиненным глава Башкирии Радий Хабиров, поручив направлять «все, что есть» на развитие экономики и поддержку мобилизованных. Аналогичным образом поступил глава Чувашии Олег Николаев, который заявил об отмене «всех праздничных мероприятий» ради снаряжения бойцов. А в Новосибирске даже назвали конкретные суммы, которые будут сэкономлены на праздновании Нового года: 10 млн руб. пойдут на закупку гуманитарных товаров, 15 млн руб.— на поддержку семей мобилизованных.

Напомним, местные власти взялись «затягивать пояса» сразу после начала частичной мобилизации, объявленной в конце сентября. В Минобороны эту кампанию тогда назвали «преждевременной и ненужной». «Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет»,— заявил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Однако чиновничьего рвения призыв генерал-полковника не убавил. «Никаких общегородских салютов»,— заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев, пообещав горожанам новогоднюю атмосферу «без излишеств» — «используем то, что есть в наличии». Обойтись прошлогодними инсталляциями, украшениями и иллюминацией готовы и в других городах. Например, источник в администрации Иркутска заявил “Ъ”, что отказ от новых элементов декора — это «принципиальное решение». Елка тоже будет старой, купленной несколько лет назад, добавил он.

Несмотря на аскетичный настрой, в большинстве регионов говорят об одном важном исключении — детских праздниках, экономить на которых нельзя. «Нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. В самые сложные периоды нашей истории, даже в 1941 году, никто для подрастающего поколения новогодние елки не отменял»,— заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин пошел несколько дальше и доверил решение об отмене новогодних праздников жителям региона: 24 октября в его Telegram-канале был размещен опрос, 69% участников которого (12,4 тыс. из 17,9 тыс. пользователей) проголосовали за то, чтобы отказаться от концертов и салютов, но оставить детские елки. «Было бы неправильным отбирать праздник у детей»,— подвел итоги господин Бусаргин. Его примеру последовал глава Алтая Олег Хорохордин, в минувшую пятницу поручивший провести аналогичный опрос. «Все, что осталось с того Нового года, можно восстановить. Детские праздники? Конечно. А лучше позаботиться о наших мобилизованных, их семьях, детях, пособирать деньги в этой ситуации»,— заявил господин Хорохордин.

Отметим, что выяснением отношения россиян к отмене новогодних праздников ради экономии средств на фоне спецоперации недавно озаботился и ВЦИОМ. Согласно результатам его опроса, опубликованным 20 октября, знают о такой инициативе 59% респондентов, и 74% ее поддерживают. Среди основных причин граждане называют нехватку армейского обеспечения (47%) и неуместность веселья во время боевых действий (24%).

В то же время кое-где отказываться от праздничных мероприятий не спешат. Например, мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что урезать новогодние расходы не стоит, поскольку красочное оформление городских улиц создает у жителей особое настроение и радует детей. «Не поставив елку, не украсив ее, не сделав иллюминации, мы расстроим детей. Да и к тому же Новый год — это символ единения людей»,— сказал он. Аналогичную точку зрения высказал губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Мобилизованные ребята ушли на службу, здесь остались их дети, родители, родные — те люди, для кого мы обязаны сделать праздник». Наконец, провести новогодние торжества с массовыми гуляниями пообещал ярославский губернатор Михаил Евраев. «Иллюминация, другие атрибуты Нового года должны обязательно быть»,— заявил он на пресс-конференции.

Долгое время единого мнения по вопросу организации новогодних торжеств «наверху» не было, рассказывает источник “Ъ”, близкий к администрации президента (АП). По его мнению, «вбрасывая» эту тему в информационное пространство (в том числе посредством опроса ВЦИОМа), АП изучала реакцию на нее. Однако сейчас собеседники “Ъ” выражаются более определенно. Так, еще один источник “Ъ” в АП говорит, что региональные власти вольны сами принимать решение по поводу новогодних праздников, но им рекомендовано обращать внимание на результаты социологических опросов на эту тему на их территориях. А в большинстве случаев граждане сами скорее хотели бы отмены торжеств. «Так что это решение вытекает из социологии, а не из какой-то позиции федеральных властей. А опросы говорят нам о том, что эти официальные празднества людям не нравятся»,— резюмирует источник “Ъ”.

«Детские (праздники.— “Ъ”) сохраняем, взрослые — по ситуации»,— подтверждает этот подход федеральный чиновник. «Все как обычно: решайте сами, но вообще нам эта идея (об отмене праздников.— “Ъ”) нравится»,— характеризует подход внутриполитического блока Кремля источник “Ъ”, близкий к АП. Впрочем, по его словам, на самом деле социология не так однозначна: где-то население все же хочет новогодних торжеств.

Андрей Прах, Андрей Винокуров, корсеть “Ъ”