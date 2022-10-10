Бизнесу не до праздника

Вслед за региональными и муниципальными властями в этом году от новогодних корпоративов стал отказываться и бизнес. Две трети компаний, планировавших праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов, решили не проводить их. Это уже привело к снижению загрузки популярных площадок и отелей, а также ожидаемо негативно скажется на доходах артистов, музыкантов и операторов кейтеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий рассказал “Ъ”, что 70% компаний, планировавших в этом году провести новогодние корпоративы, отменили их «из-за несвоевременности развлекательных мероприятий». Традиционно к началу октября уже оказываются забронированы почти все места для проведения корпоративов, но в этом году — лишь 40% площадок, отмечает эксперт. Исполнительный директор Союза агентств делового туризма Павел Васин также ждет, что количество новогодних корпоративов в этом году сократится.

Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук добавляет, что сейчас нет подтвержденных заказов на крупные новогодние мероприятия с выступлением артистов, называя ситуацию необычной.

Представитель крупной девелоперской компании подтверждает, что не планирует проводить новогоднюю корпоративную вечеринку. В одной из крупных розничных сетей отметили, что решение будет принято ближе к концу года «в зависимости от обстоятельств». В ГК «Эконива» не будут организовывать корпоратив «на внешних площадках». В «Кубань-вино» также «масштабного праздника не будет». Но есть и другая позиция. Так, совладелец группы «Родина» Владимир Щекин планирует провести в этом году корпоративные мероприятия для коллег и партнеров. В ГК «Самолет» также пока не хотят отказываться от привычного формата.

Бизнес начал отказываться от новогодних мероприятий вслед за властями. Так, администрации Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода приняли решение не проводить в этом году новогодние празднества, направив средства на помощь мобилизованным и их семьям. Власти Москвы своего решения пока не обнародовали, но ранее мэрия отказалась от традиционного фестиваля «Круг света».

Ситуация в сегменте корпоративных мероприятий, по словам директора по гостиничному консалтингу NF Group Наталии Розенблюм, уже привела к снижению спроса и отменам броней залов в гостиницах: «Обстановка совсем не стимулирует новогодние бронирования». На фоне неопределенности компании стремятся сократить расходы, добавляет эксперт. Выраженный негативный эффект ситуация оказывает на высокобюджетные отели, отмечает старший директор CORE.XP Ирина Ушакова. По ее мнению, в целом активность на MICE-рынке в четвертом квартале будет зависеть от дальнейшей внешнеполитической ситуации.

Андрей Зинковецкий ждет, что популярные площадки для проведения мероприятий на Новый год в этом году будут вынуждены снижать цены. Госпожа Ушакова сомневается, что стоимость аренды залов в гостиницах верхнего ценового сегмента станет дешевле в отличие от бюджетных отелей.

Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич считает, что начавшаяся отмена корпоративов приведет к падению доходов кассовых артистов: «Новогодние праздники для многих из них — львиная доля от годового заработка». Конъюнктура негативно скажется на сессионных музыкантах, технических и кейтеринговых компаниях.

Рестораторы пока падения доходов, впрочем, не ждут, считая прогнозы преждевременными. В Ugolek отмечают, что о спросе на корпоративные мероприятия можно будет говорить лишь к концу октября. Ресторатор Степан Царукян (Mouflon, «Гинетун», «Хамов тнак», «Ясаман») утверждает, что количество отмен «пока минимально и не превышает среднестатистическую погрешность».

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Анатолий Костырев, Валерия Лебедева, Алина Савицкая