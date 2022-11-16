Угольное ушко

Правительство планирует экспорт угля по железной дороге в восточном направлении в 2023 году на уровне 111 млн тонн. Квота для Кузбасса заложена на более низком уровне, чем предполагает поручение президента РФ (63 млн тонн), и может составить 52,5 млн тонн в гарантированном сценарии и 54,5 млн тонн в индикативном. Вывоз из Бурятии запланирован в объеме квот на 2022 год — 9,1 млн тонн, из Хакасии — 8,6 млн тонн (меньше квоты). По мнению экспертов, продать 111 млн тонн угля на рынках АТР реально, однако сокращение вывоза из ключевых угольных регионов может больно по ним ударить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В 2023 году на экспорт в восточном направлении планируется вывезти железной дорогой 111 млн тонн угля. Это следует из соответствующего плана-графика (есть у “Ъ”) — по словам собеседника “Ъ” в отрасли, он был утвержден по итогам совещания 24 октября у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По прогнозам на этот год, которые видел “Ъ”, экспорт угля на восток должен снизиться на 3,2% — со 100,5 млн тонн в 2021 году до 97,3 млн тонн. Таким образом, в 2023 году этот показатель вырастет на 10,4%, но по регионам во многих случаях он будет отставать от прежних планов.

Так, для основного региона-экспортера угля — Кузбасса — объем вывоза установлен на уровне 54,5 млн тонн. Это больше, чем ожидается по итогам этого года (48,5 млн тонн), но существенно меньше, чем было запланировано на 2023 год в рамках поручений президента — 63 млн тонн (см. “Ъ” от 2 марта 2021 года). Это даже меньше 56 млн тонн, которые предлагало само ОАО РЖД (см. “Ъ” от 17 октября). При этом сам регион, жаловавшийся на падение отгрузки, предлагал перенести невывезенные относительно квоты 9,5 млн тонн на 2023 год, увеличив объемы до 73 млн тонн (см. “Ъ” от 10 октября).

Помимо индикативного показателя в 54,5 млн тонн, для Кузбасса прописан и гарантированный объем — 52,5 млн тонн. С учетом опыта 2022 года, который показал возможность кардинальных изменений ситуации, параметры на 2023 год теперь определяются как по базовому (индикативному, это максимально возможная цифра), так и по рисковому (гарантированному) варианту, пояснил источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Такая модель позволяет, с одной стороны, планировать инвестиционные и производственные планы для грузоотправителей, а с другой — создает своего рода оперативный провозной резерв (в размере разницы между гарантированным и индикативным показателем) на случай очередного форс-мажора.

Такая же разница в объемах показана и для двух других регионов, чей экспорт угля на восток регламентируется поручениями президента — Хакасии и Бурятии. Для Хакасии индикативный объем экспорта составит 8,6 млн тонн, гарантированный — 6 млн тонн, для Бурятии — 9,1 млн тонн и 8 млн тонн соответственно. Квоты на 2022 год по поручениям президента для Кузбасса составляли 58 млн тонн, для Хакасии — 9 млн тонн, для Бурятии — 9,1 млн тонн. Еще 400 тыс. тонн выделено по квоте для Тувы, но эта цифра без дополнительных условий сохранена и на 2023 год. Эти регионы, как и Кузбасс, жаловались на невывоз угля. В конце октября парламент Хакасии обратился к Михаилу Мишустину с просьбой увеличить вывоз, отмечая падение как добычи, так и отгрузки в восточном направлении. По данным региона, вывоз с 868 тыс. тонн в марте упал до 57,4 тыс. тонн в сентябре. За девять месяцев из Хакасии на экспорт вывезено 4,2 млн тонн угля.

Большие объемы к вывозу на экспорт на восток планируются в 2023 году из Якутии (8 млн тонн) и Амурской области, где консолидируются объемы Эльгинского месторождения — 18 млн тонн. В 2021 году с Эльгинского месторождения погружено 14,6 млн тонн.

Проблем с продажей 111 млн тонн угля не предвидится даже с учетом усиления эффекта вторичных санкций, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: основной рост ожидается на Эльге, где высококачественный уголь и стабильные перспективы сбыта. Но под серьезным ударом окажется Хакасия, из которой экономически эффективно везти уголь только в направлении Дальнего Востока. По Кузбассу запланированный объем снижения — мощный удар по экономике региона. По мнению эксперта, сразу после начала военных действий правительству следовало дать максимально четкий сигнал угольной отрасли по сокращению добычи или переориентации низкомаржинальных углей на внутренний рынок, а также увеличению объемов обогащения.

Наталья Скорлыгина