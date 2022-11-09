Розничное кредитование мельчает

В октябре выдача розничных кредитов снизилась впервые после серьезного апрельского спада, спровоцированного началом военных действий на Украине и последовавшим валом санкций, следует из данных Frank RG. Эксперты связывают падение с тем, что на фоне оттока ликвидности и роста рисков мобилизация спровоцировала рост ставок и ужесточение скоринга: банки были крайне осторожны, уменьшали суммы и снижали объем одобрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В октябре рост розничного кредитования в России, продолжавшийся пять месяцев подряд, прервался. По данным Frank RG, в ушедшем месяце объем выдач в денежном выражении снизился на 7,3% к сентябрю и на 14,6% к прошлогоднему октябрю. В то же время по количеству выдачи выросли с 3,3 млн до 3,6 млн единиц.

Суммарно за январь—октябрь 2022 года банки выдали 8,16 трлн руб. кредитов (снижение на 29% год к году).

В выборку входят кредиты наличными, ипотека, автокредиты и кредиты в товарных точках (POS). По количеству выдач выросли лишь POS-сегмент и кэш-кредиты — на 16,1%, до 1,3 млн, и на 7,8%, до 2,16 млн, соответственно. В денежном выражении росли в октябре товарные кредиты — на 30,7%, до 37,5 млрд руб.

Сильнее всех просела ипотека: традиционный драйвер розницы сократился на 12,8% по отношению к сентябрю, до 454,1 млрд руб., и почти на 5% по количеству кредитов, до 130,5 тыс. штук. Автокредиты снизились на 2,4%, до 60,6 млрд руб.

В крупнейших кредитных бюро — НБКИ, «Скоринг Бюро», ОКБ — данных за октябрь пока нет. Предварительные оценки говорят о том, что октябрьские выдачи, «действительно, ожидаются несколько ниже уровня сентября», подтвердил “Ъ” директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В банках тоже признают снижение кредитования. В Сбербанке уже в сентябре наблюдался ожидаемый небольшой спад в выдачах после рекордного объема в августе, но в октябре «выдачи розничных кредитов почти восстановились». Снижение выдач подтвердили в МКБ: «Мы зафиксировали в октябре спад выдачи потребительских кредитов физлицам на 15% по отношению к сентябрю». В ПСБ в октябре число заявок на кредиты выросло на 20% по сравнению с сентябрем, тогда как объемы выдачи «существенно не изменились, что связано с политикой контроля рисков», отметил начальник управления кредитных продуктов банка Рустам Рафиков.

Есть единичные банки, которые наблюдают рост. Так, в ХКФ-банке объем выдач нецелевых кэш-кредитов в октябре в 1,2 раза превысил объем сентября, говорит главный управляющий директор банка Андрей Спиваков. По его словам, значений октября прошлого года выдачи пока не достигли, но к концу года банк надеется восстановить объемы. В Новикомбанке наблюдается рост к сентябрю на 4%, год к году — на 14%.

Собеседник “Ъ” в одном из банков называет главной причиной снижения розничного кредитования объявленную в конце сентября мобилизацию.

Она спровоцировала рост неопределенности и рисков вместе с наблюдаемым оттоком ликвидности, которые и снизили аппетит к риску у банков, поясняет источник “Ъ”. Как результат, подчеркивает он, банки начали повышать ставки по кредитам, некоторые из них доводили до заградительного уровня.

Самым оперативным оказался ХКФ-банк. Это единственный банк из топ-15, который повысил ставку еще до начала октября. На следующий день после объявления мобилизации (произошло 21 сентября) максимальная ставка в ХКФ-банке выросла сразу на 8,3 процентного пункта (п. п.), до 34,9%, отмечают в Frank RG.

Массовое же повышение процентных ставок началось в первую неделю октября, отмечают в компании. Их увеличили Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ), Почта-банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк — на 0,5–6,0 п. п. Затем ставки выросли у «ФК Открытие» (сразу на 11,2 п. п.) и МКБ (на 1,0 п. п.). В целом за октябрь эти банки повысили ставки на 0,5–11,2 п. п. В сегменте ипотеки ставки повысили 13 из топ-15 банков (включая Сбербанк и ВТБ, см. “Ъ” от 12 октября), исключениями стали Альфа-банк, повысивший их в конце сентября, и Совкомбанк, не менявший ставки в течение трех месяцев.

Участники рынка и эксперты называют и другие причины, кроме мобилизации.

Среди прочего снижение выдач обусловлено снижением уровня одобрения кредитных заявок примерно на 1–2 п. п.— «это может быть связано как со снижением аппетита к риску со стороны банков, так и с ухудшением качества входящего потока заявок», добавляет Алексей Волков. В банке «Зенит» говорят о снижении спроса на кредитование со стороны населения «в условиях неопределенности».

На фоне общей неопределенности заемщики «хорошего кредитного качества» не стремятся наращивать обязательства, подтверждает господин Волков. По его словам, об этом свидетельствует и динамика средних показателей такого индикатора качества кредитной истории заемщиков, как персональный кредитный рейтинг (ПКР). В последнее время он постепенно снижается, следом падает и уровень одобрения по кредитным заявкам, поясняет эксперт, «похожие процессы наблюдались весной, тогда средний ПКР упал с 250 до 220 баллов, а уровень одобрения — с 30% до почти 20%».

Особое внимание служб оценки рисков вызывал интерес к кредитам со стороны мужчин, если человек призывного возраста запрашивал кредит впервые и на крупные суммы, говорят участники рынка. При этом официально банкиры не признаются в ужесточении оценки платежеспособности клиентов.

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, выступление в Госдуме 8 ноября: «Мы ожидаем, что в кредитовании сохранится положительная динамика и при этом банки смогут без проблем выполнять и новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей».

В Сбербанке всего лишь «регулярно адаптируют свою кредитную политику под наблюдаемые изменения». В ХКФ-банке нет дополнительных скоринговых ограничений, требования к мужчинам не менялись, говорит господин Спиваков. Основные цели получения кредитов наличными в банке традиционны — ремонт, покупка автомобиля или недвижимости, значимые семейные события, подчеркивает он, «эти траты не являются спонтанными, перед получением таких кредитов люди внимательно анализируют свои финансовые возможности и ответственно относятся к взятым на себя обязательствам».

Быстрого восстановления рынка розничного кредитования ни его участники, ни эксперты не ждут. По мнению господина Рафикова, к динамике начала 2022 года сегмент вернется не раньше первого квартала 2023 года.

Ольга Шерункова