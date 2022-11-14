Высокий кредитный сезон откладывается

После провала в сентябре интерес россиян к заемным средствам начал постепенно восстанавливаться. Рост наметился в октябре в сегменте как микрозаймов, так и кредитов наличными. Положительный тренд сохранился и в ноябре. Однако не все кредиторы уверены, что этот рост свидетельствует о начале традиционного высокого предпраздничного сезона, поскольку входящий поток заявок ухудшается с точки зрения скоринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием экосистемы Unicom, аналитики которой оценили спрос на заемные средства со стороны граждан. Говорить о полном восстановлении после сентябрьского провала пока рано (в сентябре россияне подали заявок на микрозаймы на 15% меньше, чем в августе, по кредитам наличными показатель был ниже на 17%). Однако, по данным исследования, в октябре количество запросов на получение микрозаймов в месячном сравнении выросло на 6%, потребительских кредитов — на 1,5%. Итоги первых двух недель ноября позволяют говорить о том, что в текущем месяце тенденция будет аналогичной.

Конец года на рынке кредитования традиционно считается высоким сезоном. Для сравнения: в прошлом году рост запросов на микрозаймы вырос в октябре на 17% по сравнению с сентябрем, по кредитам наличными — на 5%, отмечают в Unicom. Однако в четвертом квартале эксперты серьезного роста выдач не ожидают. Даже при сохранении более или менее стабильной ситуации в экономике кредиторы будут заинтересованы не в увеличении портфелей высокими темпами, а в росте за счет качественных клиентов, поясняет гендиректор Unicom Дмитрий Африканов.

Да и сами потребители будут с осторожностью возвращаться к привычной модели поведения. По данным исследования, заявку на получение заемных средств заполняет лишь каждый седьмой клиент, из тех, кто интересовался условиями годом ранее, это был каждый четвертый.

Кредиторы наблюдают разную динамику. Например, у Росбанка рост заявок на кредиты наличными в октябре составил 3% к сентябрю, а в ноябре банк, напротив, столкнулся с некоторым замедлением. РНКБ не видит резкого роста интереса к заемным средствам: среднемесячный спрос в банке на потребкредиты осенью 2022 года сохраняется примерно на одном уровне. В преддверии новогодних праздников резкого спроса на кредитование в РНКБ также не ожидают. В ГК Eqvanta рост числа среднедневных обращений от уникальных новых клиентов в октябре составил 13%. Дальнейший рост в ноябре вряд ли последует, но в компании, наоборот, надеются на декабрьский, предпраздничный, прирост клиентского спроса, отмечает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. В ВТБ за первую неделю ноября выдачи кредитов наличными выросли на треть по сравнению с первой неделей октября, и банк рассчитывает на сохранение тренда до конца года.

В то же время в ноябре наметилась тенденция на снижение уровня одобрения на фоне ухудшения качества входящего потока заявок, утверждает директор департамента управления рисками МФК «Мигкредит» Алексей Передерий. «Уровень одобрения в октябре относительно сентября снизился на 2 процентных пункта для новых клиентов. И роста его в ближайшее время не ожидается: доходы населения не растут,— добавляет гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.— Не стоит рассчитывать и на ярко выраженный высокий сезон в этом году». Компании готовы тратиться на привлечение только качественных клиентов, отмечает председатель совета директоров финтех-группы Finbridge Леонид Корнилов (см. “Ъ” от 9 ноября). С новыми клиентами подход к работе осторожный, подтверждает руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам компании ДРТ Анна Зданевич.

С одной стороны, в этом году уже было два отчетливых периода ужесточения скоринга, в марте и сентябре, поэтому «не исключено некоторое смягчение условий кредитования игроками до конца года», отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В то же время, уточняет он, сдерживающее влияние на выдачи средств в четвертом квартале может оказать «динамика миграционных потоков».

Полина Трифонова