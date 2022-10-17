В России растет популярность брака

Отечественные производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих. После начала военных действий на Украине, по их словам, доля брака увеличилась с 2% до 40%. Из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля за качеством продукции падает, объясняют эксперты. Они допускают, что проблема приведет к росту цен на отечественное оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan, File / AP Фото: Ng Han Guan, File / AP

Доля бракованных микросхем и компонентов в поставках российским компаниям из Китая с начала военных действий на Украине увеличилась с 2% до 40%, рассказал собеседник “Ъ” на российском рынке электроники. По его мнению, причина в том, что из-за прекращения официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами последние стали сами налаживать каналы ввоза электроники и компонентов через неофициальных поставщиков. «Увеличение брака повысит конечную стоимость российской электроники вдвое и растянет сроки производства»,— отмечает он.

Проблему подтверждает топ-менеджер крупного российского производителя электроники: дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций. Производители, по словам собеседника “Ъ”, вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции.

Заказчики сами стали закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции, говорит гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский. В то же время он утверждает, что проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли». В Минпромторге “Ъ” сообщили, что информация об увеличении бракованных поставок комплектующих туда не поступала.

После начала военных действий на Украине Минфин США стал включать российских производителей и разработчиков электроники в санкционные списки, из-за чего последние оказались отрезаны от поставок зарубежных компонентов. Под ограничения, например, попали структура «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Аквариус» и структура ГК Yadro (см. “Ъ” от 15 сентября).

Процент брака компонентов на рынке отличается в зависимости от производителя, количества и качества компонентов и их вида, отмечает директор по производству и развитию F+ tech (производит смартфоны, ПК и другую электронику, входит в структуры «Марвел-Дистрибуции») Евгений Кривошеев. «В нашей практике значительный процент от общего количества брака был связан с LCD-дисплеями устройств. Для сборки смартфона требуется около 250 элементов, для сборки сервера — уже больше 1 тыс., а по внешнему виду определить качество компонентов сложно»,— говорит он. Топ-менеджер считает, что процент брака может быть значительным, потому что дефицит и ограничения на поставку компонентов увеличили число желающих избавиться от неликвидов. «В случае с поставками некондиционных партий, таких как модули памяти, процессоры и накопители, шанс встретить бракованную продукцию выше, если производитель выбирает анонимных продавцов»,— добавляет он.

Импортерам приходится создавать более длинные цепочки и закупать товары не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля за качеством продукции падает, признает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он сомневается, что качество российского оборудования заметно упадет, «все-таки перед сборкой компьютеров микросхемы тестируются, но отбракованные изделия включаются в цену конечных». Если процент брака увеличился на 40%, можно предположить, говорит эксперт, что и затраты в цене конечного изделия поднимутся на эти 40% от стоимости комплектующих.

Тимофей Корнев