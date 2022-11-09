Сами с компами

Российские производители электроники просят у правительства новых мер поддержки, включая повышение и введение новых пошлин на импортную электронику, в основном в размере 5%. Речь идет в том числе о смартфонах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и другом оборудовании. Предложения, по данным “Ъ”, уже обсуждались с Минэкономики, Минпромторгом и Минцифры. Дистрибуторы опасаются, что такая мера приведет к еще большему сокращению ассортимента в магазинах и повышению розничных цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания в Минэкономики от 6 октября. Из документа следует, что министерство при участии Минпромторга, ФТС, Минцифры, ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) обсуждает введение и повышение таможенных пошлин на «отдельные виды радиоэлектронной продукции». Собеседник “Ъ”, близкий к Минцифры, уточняет, что речь идет о «широкой номенклатуре электроники». В частности, для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые до сих пор пошлиной не облагались, предлагается ввести ее в размере 5%.

В Минцифры после начала военных действий на Украине неоднократно обсуждали с российскими производителями электроники и другими профильными регуляторами вопрос увеличения таможенных пошлин на товары, которые отечественные компании способны производить или по крайней мере собирать из готовых зарубежных компонентов, говорит источник “Ъ”. Об этом говорит и топ-менеджер российского производителя электроники: «Одно из совещаний по вопросу прошло в середине октября. Несколько крупных предприятий выступили не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России».

Собеседник “Ъ” добавляет, что в Минцифры идея нашла поддержку, а Минэкономики «пока смотрят на нее скептически». О том, что у регуляторов возникли разногласия, говорит и федеральный чиновник, участвовавший в обсуждении: «В нынешних условиях повышение пошлин — неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны».

В Минпромторге “Ъ” подтвердили, что министерство и другие заинтересованные ведомства рассматривают предложения «Аквариуса» и КЭАЗа (российский производитель электроники, в том числе контроллеров, датчиков, источников питания, сенсорных панелей и т. д., на 99% принадлежит Лидии Канунниковой, на 1% — Ярославу Иванову) об изменении ввозных пошлин.

В министерстве подчеркнули, что такая практика есть в разных отраслях для защиты и развития внутренних производителей. «Как правило, это происходит по тем позициям, производство которых уже успешно освоено и позволяет увеличивать инвестиции в расширение мощностей и освоение технологий»,— отметили там. В Минцифры, КЭАЗе и Минэкономики не ответили “Ъ”. В ФТС лишь уточнили, что ставки пошлин установлены единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, в текущей редакции к ряду товаров из категории «электротехническое оборудование» применяется нулевая пошлина (см. таблицу).

Примеры плана изменения таможенных ставок на товары категории «Электротехническое оборудование» Выйти из полноэкранного режима Код ТН ВЭД Наименование товара Текущая ставка пошлины (%) Предлагаемая ставка пошлины (%) 8517130000 Смартфоны 0 5 8528521000 Мониторы 0 5 8472100000 Копировально-множительные машины 0 5 8471300000 Машины вычислительные, портативные, массой не более 10 кг 0 5 8471410000 Устройства, содержащие в одном корпусе, покрайней мере, центральный блокобработки данных и устройствоввода и вывода, например системный блок 0 5 8523511000 Твердотельные устройства хранения данных 0 5 8519201000 Проигрыватели грампластинок 7,5 8 8539100009 Лампы герметичные направленного света 12,5 13 8504320009 Трансформаторы мощностью более 1 кВА 7,5 8 Открыть в новом окне Источник: справочные материалы к совещанию в Минэкономики.

Ряд российских предприятий действительно освоили сборку потребительской электроники. Например, тот же «Аквариус» выпускает ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты, серверы и системы хранения данных. Yadro производит вычислительную технику, планируя выйти и на рынок потребительской электроники. Моноблоки, серверы, ноутбуки, сетевое оборудование также выпускают АО «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС» и ряд других предприятий. В «Аквариусе» “Ъ” подчеркивают, что импорт готового оборудования с нулевыми пошлинами — «это перенос точки прибыли за периметр России». Поэтому, подтвердили в компании, она и предлагает рассмотреть вопрос о пошлинах в случаях, когда производство оборудования освоено в стране.

Введение пошлин — длительный и трудоемкий процесс, поскольку предполагает единое решение на уровне ЕЭС с учетом международных обязательств страны как действующего члена ВТО, уточняет источник “Ъ” среди производителей. «Между тем уже есть не менее эффективные инструменты поддержки, прежде всего возможность сокращения перечня параллельного импорта»,— говорит он.

Пошлины приведут к «дополнительному сокращению выбора для конечных пользователей на фоне и так опустошенного рынка и пока не сформировавшегося процесса параллельного импорта», возражает исполнительный директор компании diHouse (входит в группу «Ланит») Андрей Тарасов, отмечая и неизбежность роста цен. Обычно, поясняет он, задача повышения ввозных пошлин — побудить компании к локализации производства. Но, подчеркивает господин Тарасов, «в связи с тем, что крупнейшие мировые производители и поставщики ключевых компонентов отказались работать с РФ, побуждать к локализации просто некого».

Никита Королев