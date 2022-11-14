Россия и США сходили в разведку друг на друга

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в понедельник встретился в Анкаре со своим американским визави, директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Это первая личная встреча высокопоставленных представителей двух стран с начала российской военной операции на Украине. В администрации США при этом настаивают, что главной темой переговоров было не урегулирование конфликта вокруг Украины, а снижение рисков ядерной эскалации и обмен заключенными.

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В понедельник “Ъ” со ссылкой на источники первым сообщил, что Сергей Нарышкин направился в Анкару на переговоры с американцами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Турецкие власти ее тоже не комментировали.

Но когда в Москве начало вечереть и проснулся Вашингтон, в американских СМИ одна за другой со ссылкой на источники в Белом доме стали появляться подробности. Так, телеканал CNN уточнил, что с Сергеем Нарышкиным встречается Уильям Бернс, обсуждают они риски эскалации в ядерной сфере и ситуацию с задержанными гражданами (американцами в РФ и россиянами в США), а не урегулирование конфликта вокруг Украины. Газета The New York Times добавила, что США уведомили Украину о готовящейся встрече. А агентство Reuters процитировало неназванного представителя Совета национальной безопасности США, заявившего, что Вашингтон «твердо придерживается принципа: "Никаких переговоров об Украине без участия украинцев"». После этого Дмитрий Песков подтвердил агентству ТАСС, что в Анкаре действительно прошли российско-американские переговоры.

«Это (встреча.— “Ъ”) была инициатива американской стороны»,— отметил господин Песков, не уточнив, что обсуждалось на консультациях.

В июле Сергей Нарышкин и Уильям Бернс с разницей в три дня посетили Армению. И некоторые наблюдатели сочли, что они могли там встретиться. Однако обе стороны отрицали это.

Ранее “Ъ” писал о том, что с начала российской военной операции на Украине публичные контакты между высокопоставленными представителями РФ и США фактически сошли на нет. Однако непублично стороны продолжали коммуницировать. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее рассказал, что «телефонные контакты, обмены нотами, личные письма — все это сохраняется». При этом он добавил, что «работа стала другой»: стороны занимаются «в прямом смысле слова управлением кризисом» (см. “Ъ” от 27 сентября).

Американские СМИ сообщили о двух таких каналах связи: между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и его российскими коллегами — секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и помощником президента Юрием Ушаковым. Контакты между ними не афишировались, но, по данным СМИ, в ходе них обсуждались прежде всего возросшие риски в ядерной сфере.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев РФ и США обвиняют друг друга в нагнетании риторики о ядерной войне. В сентябре—октябре ситуация стала столь тревожной, что президент США Джо Байден заявил о риске «ядерного Армагеддона». Президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в «ядерном шантаже», предупредив, что «роза ветров может развернуться и в их сторону» (см. “Ъ” от 8 октября).

В последние недели же риторика сторон стала более сдержанной. Американские официальные лица стали заверять, что не заинтересованы в прямом столкновении с РФ и не видят с ее стороны приготовлений к нанесению ядерного удара по Украине или иной стране.

МИД РФ же опубликовал заявление о «недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана».

8 ноября “Ъ” сообщил, что РФ и США готовятся вскоре провести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Оно впервые пройдет в Египте. Подобных встреч в очном формате не было уже год. И хоть речь идет об обсуждении накопившихся претензий (в основном технического и логистического характера) в рамках одного договора, эти планы демонстрируют, что стороны готовы обсуждать и, вероятно, решать разные вопросы.

Что же касается возможного обмена заключенными, то представители администрации США пытаются добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер (приговоренной российскими властями к девяти годам заключения за перевозку наркотиков) и экс-морпеха Пола Уилана (получившего в РФ 16 лет тюрьмы за шпионаж). Россия уже давно пытается вернуть домой бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок за «незаконные сделки с оружием и поддержку терроризма». По данным ряда СМИ, власти РФ также настаивают на включении в схему обмена россиянина Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненное заключение за убийство гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник поприветствовал встречу представителей РФ и США в Анкаре: «Я оцениваю очень позитивно, что США и Россия проводят переговоры, потому что это чрезвычайно важное событие для будущего» (цитата по «Интерфаксу»). Между тем непосредственно урегулирование конфликта вокруг Украины РФ и США, судя по всему, действительно не обсуждают. По крайней мере, об этом не сообщалось (даже в форме утечек). При этом в начале ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией.

Связано это с тем, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от диалога с Владимиром Путиным не вызывает понимания у части западной общественности, опасающейся эскалации конфликта.

Москва же, со своей стороны, публично призывает к переговорам с Киевом. Однако власти Украины не готовы приступать к ним, пока Россия не выполнит ряд требований, включая вывод войск.

На днях главы МИДов РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба одновременно оказались в Пномпене — столице Камбоджи, где проходили мероприятия по линии АСЕАН и ВАС. Однако, по словам российского диписточника “Ъ”, возможность контактов между ними не рассматривалась. Собеседник, близкий к помощнику президента РФ Владимиру Мединскому (весной вел переговоры с представителями Киева), на вопрос о том, не намечается ли возобновление переговорного процесса, также ответил отрицательно.

Елена Черненко, Владимир Соловьев