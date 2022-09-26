Разговор на остуженных тонах

Несмотря на жесткую конфронтацию между Россией и США, высокопоставленные лица двух стран остаются в контакте и посылают друг другу сигналы по непубличным каналам связи. Так, Москва предупреждает Вашингтон, что оказание им дальнейшей помощи Киеву может привести всех «к опасной черте». Вашингтон, в свою очередь, говорит о «катастрофических последствиях» в случае применения Россией ядерного оружия. Обе стороны призывают друг друга успокоиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После 24 февраля публичные контакты между Россией и США фактически сошли на нет, но непублично стороны продолжают коммуницировать

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ После 24 февраля публичные контакты между Россией и США фактически сошли на нет, но непублично стороны продолжают коммуницировать

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С начала российской военной операции на Украине публичные контакты между высокопоставленными представителями РФ и США фактически полностью сошли на нет. Однако, как следует из последних заявлений официальных лиц двух стран, непублично стороны продолжают коммуницировать. «Работа не останавливается… Телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства — все это сохраняется, и это будет продолжаться»,— рассказал в понедельник в эфире «Первого канала» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Однако, по его словам, «работа стала другой». «Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом»,— уточнил дипломат.

В последние месяцы Москва, рассказал он, не раз задействовала эти непубличные каналы связи, чтобы послать предостережения Вашингтону.

«Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте,— сообщил Сергей Рябков.— Мы вновь и вновь говорим американским собеседникам, что они должны охолонуть и не накачивать обстановку».

По мнению замминистра, США проводят «безответственный, предельно агрессивный и нажимный курс», не понимая, что Россия «никогда не будет прогибаться и подчиняться их диктату». Россия же, как следует из его комментария, вопреки заявлениям США, ни к какой эскалации, в том числе в ядерной сфере, дело не ведет.

«Все остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также "Основами государственной политики в области ядерного сдерживания"»,— заверил дипломат.

Ранее президент США Джо Байден обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в том, что он «открыто угрожает Европе ядерной войной» и «безрассудно пренебрегает обязательствами режима нераспространения (ядерного оружия.— “Ъ”)». Российский же президент, наоборот, обвинил США и их союзников в «ядерном шантаже» (см. “Ъ” от 22 сентября).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник также сказал журналистам, что «каналы для диалога (у России и США.— “Ъ”) есть». «Но они (контакты.— “Ъ”) носят такой весьма спорадический характер»,— уточнил он, добавив, что «по крайней мере они позволяют какие-то экстренные сообщения о позициях друг друга доводить». Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, на каком уровне поддерживаются эти контакты. «На должном»,— заверил он. При этом пресс-секретарь президента РФ оставил без ответа вопрос, правда ли США предупреждали Россию о последствиях возможного применения ею ядерного оружия.

О том, что Вашингтон в последнее время неоднократно посылал Москве сигналы о «катастрофических последствиях» ядерного удара и призывал российскую сторону воздержаться от провокационной риторики в ядерной сфере, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в воскресенье в интервью телекомпании CBS. «Мы очень ясно призвали россиян прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии»,— сообщил он, подтвердив, что у сторон были непубличные контакты.

«Очень важно, чтобы Москва напрямую слышала нас и знала, что последствия (применения ядерного оружия.— “Ъ”) будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять»,— сказал Энтони Блинкен.

Из интервью госсекретаря следует, что США разработали некий план действий на случай применения Россией ядерного оружия в связи с конфликтом вокруг Украины. Подробностей он, однако, не сообщил.

О том, что Москва и Вашингтон обсуждают эту тематику в ходе непубличных контактов, в этот же день в интервью другому американскому телеканалу — NBC — рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «У нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно доносить наши послания до них и получать их послания. Это часто происходило на протяжении последних нескольких месяцев и даже дней»,— сообщил он.

Джейк Салливан также уточнил, что речь шла о «катастрофических» последствиях применения Россией ядерного оружия. «Мы ясно заявили, что США решительно ответят вместе с союзниками и партнерами. Мы сохраняем конфиденциальность этих разговоров с российской стороной, но они (русские.— “Ъ”) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути»,— заявил он.

Вечером в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Елена Черненко