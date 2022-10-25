Джо Байден сыграет в правосудие

Мособлсуд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, получившей девять лет колонии за контрабанду наркотиков и их незаконное хранение. Вслед за этим тут же последовало заявление Белого дома о том, что президент Джо Байден для освобождения спортсменки «готов пойти на экстраординарные шаги». Судя по всему, власти США готовы обменять свою соотечественницу на отбывающего в США 25-летний срок Виктора Бута в устраивающем российскую сторону формате «один на один» или «два на два». Ранее за господина Бута американцы помимо госпожи Грайнер хотели получить еще и осужденного в нашей стране на 16 лет за шпионаж Пола Уилана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бриттни Грайнер и ее защите не удалось добиться изменения приговора

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бриттни Грайнер и ее защите не удалось добиться изменения приговора

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов американской баскетболистки на приговор Химкинского горсуда заняло у судебной коллегии Мособлсуда совсем немного времени — чуть более двух часов. Да и само решение оказалось тоже вполне ожидаемым: приговор оставлен в силе.

Бриттни Грайнер, участвовавшая в процессе посредством видео-конференц-связи из колонии «Новое Гришино» в Дмитровском районе Подмосковья (там она находится с марта 2022 года), максимум на что надеялась, так это на сокращение срока. Спортсменка еще раз подтвердила, что полностью признает свою вину, добавив, что российский закон нарушила неумышленно и именно поэтому рассчитывает на снисхождение.

«Девять лет — это очень много, и, насколько я знаю, мое наказание намного больше того, которое обычно назначается в России по аналогичным делам»,— заявила в суде Бриттни Грайнер.

Ее адвокаты в ходе судебного заседания сделали акцент на том, что суд первой инстанции ошибочно трактовал действия подсудимой как умышленные, а также они еще раз напомнили, что свою вину их клиентка полностью признала. Назвав приговор «чрезвычайно суровым и не соответствующим тяжести преступления», защитники попросили Мособлсуд оправдать Бриттни Грайнер либо изменить состоявшийся приговор, назначив условный срок или хотя бы сократить наказание.

Но все, на что согласилась апелляционная инстанция, так это пересчитать время нахождения американской баскетболистки под стражей, зачтенное в срок наказания. В итоге день в СИЗО ей зачли за полтора в колонии вместо дня за день. Не возражал против этого и представитель прокуратуры. Таким образом, в местах лишения свободы двукратной олимпийской чемпионке, с 2015 года защищавшей цвета екатеринбургского клуба УГМК, осталось провести уже не девять лет, а около восьми.

«Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможности изменить приговор. Назначенный срок не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают либо условное наказание, либо реальное, не превышающее шести лет»,— заявили по окончании судебного заседания адвокаты Бриттни Грайнер.

Впрочем, учитывая появившиеся сразу же после оглашения судебного решения заявления Белого дома о том, что президент Джо Байден для освобождения своей соотечественницы «готов пойти на экстраординарные шаги», можно предположить, что в российской колонии американка надолго не задержится.

Судя по всему, власти США готовы всерьез рассматривать возможность обмена Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, отбывающего в американской тюрьме 25-летний срок за «незаконные сделки с оружием и поддержку терроризма».

Напомним, что предложение об обмене со стороны США поступило еще во время судебного процесса в Химках. Однако тогда Белый дом выдвинул очевидно неприемлемые для российской стороны условия, попросив за Виктора Бута не только Бриттни Грайнер, но еще и осужденного на 16 лет в России за шпионаж Пола Уилана. Возможно, теперь американцы готовы к обмену «один на одного» либо, что более вероятно, вместе с господином Бутом на родину из американской тюрьмы вернется еще кто-то из россиян.

Напомним, что 4 августа 2022 года Химкинский горсуд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и их незаконном хранении (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). Под уголовное преследование именитая спортсменка попала 17 февраля 2022 года, когда в аэропорту Шереметьево, куда она прибыла рейсом из Нью-Йорка, в ее багаже обнаружили гашишное масло. В России оно относится к наркотическим средствам. В США же каннабис используется и как лекарство. Именно в таком качестве, как утверждала во время следствия и в суде Бриттни Грайнер, ей его в качестве обезболивающего и выписал ее лечащий врач. Собираясь в Москву, баскетболистка, по ее словам, второпях просто забыла выложить препарат из своего рюкзака.

Олег Рубникович