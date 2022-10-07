За грибом в карман не лезут

Россия с одной стороны и Украина с Западом с другой обвиняют друг друга в нагнетании риторики о ядерной войне, но при этом порой явно передергивают заявления противника. Так, российские официальные лица обвинили президента Украины Владимира Зеленского в подстрекании НАТО к нанесению ядерного удара по РФ, хотя он именно такого не говорил, пусть и в целом выразился неоднозначно. Президент США Джо Байден, в свою очередь, вложил в уста Владимира Путина слова о готовности применить против Украины оружие массового уничтожения, которые российский лидер никогда не произносил. Впрочем, есть основания полагать, что это часть информационного противоборства, а не реальная оценка намерений противоположной стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разговоры о приближении «ядерного апокалипсиса» теперь слышатся отовсюду, но правильно воспринять слова противоборствующей стороны удается не всем

Фото: FELIPE TRUEBA / EPA-EFE / Vostock Photo Разговоры о приближении «ядерного апокалипсиса» теперь слышатся отовсюду, но правильно воспринять слова противоборствующей стороны удается не всем

Фото: FELIPE TRUEBA / EPA-EFE / Vostock Photo

«Превентивный удар»

Столь резких характеристик российские официальные лица президенту Украины, похоже, прежде еще не давали. «Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных»,— написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Этот "деятель" предъявил всему миру очередные доказательства угроз, исходящих от киевского режима и для нейтрализации которых была начата специальная военная операция»,— заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Представитель ведомства Мария Захарова же добавила, что «накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал комментарий Владимира Зеленского как «призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».

«Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, чреватое очень опасными, непоправимыми ошибками»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Между тем о необходимости нанесения по России именно ядерного удара президент Украины не говорил. В четверг Владимир Зеленский выступил по видео-конференц-связи в австралийском аналитическом центре Lowy Institute и в том числе ответил на вопрос модератора о том, что должно сделать НАТО для предотвращения ядерного удара России по Украине. Президент Украины заявил (в переводе с украинского на русский) буквально следующее: «Что должно сделать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия… Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят…. А не наоборот— ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать — ах ты так, ну вот, держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования…»

Из этого ответа напрямую не вытекает, что Владимир Зеленский говорил о необходимости нанесения по России именно ядерного удара. Хотя сформулировано это заявление было настолько путано, что при желании его могли интерпретировать именно так, как его в итоге истолковали российские официальные лица. При этом в Киеве, реагируя на бурную реакцию Москвы, сочли необходимым разъяснить, что именно имел в виду украинский лидер. Получилось нескладно. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что тот говорил о периоде до 24 февраля: «Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции».

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк же сказал, что слова президента были направлены в будущее. При этом господин Подоляк дал иную трактовку слову «удар»: «Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно определить для России последствия и усилить удары по России — санкции и вооруженную помощь Украине».

Сергей Лавров назвал «попытки различных секретарей Владимира Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое» — «смешными». «Мы все помним, как еще в феврале он заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием. Стало быть, эта мысль у него давно и глубоко засела»,— предположил глава МИД РФ.

Это, правда, тоже в определенном смысле натяжка. Тогда, в феврале, дело обстояло так: выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины напомнил, что за отказ от третьего ядерного потенциала в мире в рамках Будапештского меморандума 1994 года его страна получила гарантии безопасности. «Того оружия у нас нет. Безопасности у нас тоже нет. Нет и части территории, которая по площади больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное — нет миллионов наших граждан, граждан Украины. Всего этого нет»,— посетовал он. И добавил, что предпримет еще одну — четвертую по счету — попытку созвать консультации государств—гарантов Будапештского меморандума. «Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение»,— предупредил Владимир Зеленский. О «стремлении Украины обладать ядерным оружием» он тогда не говорил — это уже интерпретация российской стороны.

Сам Владимир Зеленский высказался по поводу своего нашумевшего комментария Lowy Institute в пятницу вечером в интервью британской телерадиовещательной компании BBC. По его словам, под «превентивными ударами» по России он имел в виду новые санкции, а российские официальные лица намеренно исказили его высказывания.

«Ядерный Армагеддон»

Американские официальные лица, впрочем, тоже не стесняются вкладывать в уста своих российских коллег слова, которые те никогда не произносили. Так, Джо Байден, выступая в четверг на мероприятии Демократической партии, объявил, что мир впервые с Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой ядерной войны. «Мы не сталкивались с перспективой ядерного Армагеддона со времен (президента США Джона.— “Ъ”) Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году… Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается»,— предупредил хозяин Белого дома.

Отметив, что он «достаточно хорошо» знает Владимира Путина, Джо Байден далее заявил: «Он (президент РФ.— “Ъ”) не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия, на фоне того, что его вооруженные силы, мягко сказать, проявляют себя не так хорошо».

Между тем Владимир Путин таких слов не произносил. 24 февраля, в начале военной операции на Украине, он предупредил страны, у которых «может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события», что, если они попытаются помешать России или создать угрозы для нее, «ответ будет незамедлительным» и приведет к таким последствиям, с которыми они «в своей истории еще никогда не сталкивались». На Западе этот пассаж многие расценили как угрозу применить ядерное оружие, хоть президент РФ напрямую об этом не говорил.

Впоследствии он неоднократно возвращался к этой теме, однако о возможности нанесения ядерного удара по Украине никогда говорил (хоть это и допускали другие российские официальные лица: Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров). В своем недавнем выступлении по поводу референдумов в Донбассе и частичной мобилизации, президент РФ, наоборот, обвинил Украину и западные страны в «ядерном шантаже». «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия»,— сказал он, не уточнив, об угрозах каких именно западных лидеров идет речь. Ни один из лидеров или членов правительств стран—членов НАТО, обладающих ядерным оружием, ничего подобного не говорил.

С очень большой натяжкой под это определение можно подтянуть комментарий, который дала новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе предвыборных дебатов, ответив «Да!» на вопрос, нажала ли бы она в случае необходимости на ядерную кнопку. При этом ее не спрашивали непосредственно о России, и сама она ее не упоминала.

Владимир Путин тем не менее счел необходимым вновь вернуться к теме «ядерного шантажа» со стороны Запада. «Территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону»,— предупредил он далее в своей речи 21 сентября. Таким образом, он если и грозил кому-то ядерным оружием, то скорее в ответ на воспринимаемую угрозу с Запада, а не в контексте театра военных действий на Украине.

Пассаж Джо Байдена о том, что Владимир Путин может применить на Украине ядерное и иные виды оружия массового уничтожения, а миру грозит Армагеддон, по данным источников CNN, «застал врасплох» даже членов его собственной администрации.

По словам одного из собеседников американского телеканала, «не было никаких очевидных признаков эскалации угрозы со стороны России». Заявление президента США, как утверждают источники CNN, «не основывалось на каких-либо новых сведениях о намерениях Владимира Путина или изменениях в ядерной доктрине РФ». В Пентагоне и разведслужбах США, по сообщениям американских СМИ, не видят никаких признаков того, что Россия готовится нанести ядерный удар по кому-либо.

Российские официальные лица тоже ни о каких признаках реальной подготовки противоположной стороны к применению ядерного оружия публично не говорили.

Елена Черненко