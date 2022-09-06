Сумма технологиям

Президент утвердил перечень поручений по итогам июльского заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам — Кремль требует развертывания системы поддержки быстрорастущих технологических компаний для ускоренного закрытия пробелов в технологическом развитии РФ. В частности, Белый дом и Банк России должны определить критерии быстрорастущих технологических компаний и проанализировать, какие меры господдержки МСП могут быть на них распространены. Мониторинг технологических компаний не так прост и требует комплексной системы сбора данных в сочетании с экспертизой и последующим аудитом, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам июльского заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам — документ во многом поддерживает предложения, звучавшие на совете. Напомним, что концептуально Кремль добивается от правительства повторения успехов цифровизации в области технологического развития РФ. Конструкция, которую поручено реализовать Белому дому, предполагает запуск «фабрики» выращивания технологических компаний, для чего предусмотрены специальные меры в виде налоговых преференций и упрощения привлечения ими средств.

Сама идея перенацеливания инструментов, ориентированных на малый и средний бизнес, на быстрорастущие высокотехнологичные компании на совете была высказана главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, однако это потребует точного описания таких компаний. В поручениях Кремля это зафиксировано как требование к правительству и Банку России к 15 декабря внести поправки в законодательство, предусматривающие установление на законодательном уровне критериев определения быстрорастущих технологических компаний, проанализировать меры господдержки, в частности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), для распространения таких мер на технологические предприятия, а при необходимости разработать и специальные меры. Также Белый дом к 1 ноября должен внести поправки, предусматривающие определение понятия «технологическая компания» с учетом обязательного применения в ее деятельности инновационных технологий. Предполагается установить особенности и условия работы таких компаний для обеспечения адресного характера получения ими господдержки.

Говоря о том, какие организации можно назвать быстрорастущими технологическими компаниями, вице-президент фонда «Сколково» Сергей Израйлит отмечает, что рост зависит от размера компаний. «Для компаний с выручкой до 120 млн руб. бессмысленно определять, быстро она растет или нет, потому что конкретные темпы ни о чем не говорят. В отношении микропредприятий мы предлагаем не пользоваться таким термином, они по определению должны использовать все меры государственного стимулирования инноваций ранних стадий»,— говорит он. Для компании же с выручкой от 120 млн руб. до 2 млрд руб. уже есть смысл говорить о быстром росте (темпы выше 25–30% в год), но и их рост, как правило, нестабилен, оценивать его следует в среднем за несколько лет. Конкретные параметры необходимо обсуждать с Минэкономики, говорит эксперт.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко полагает, что мониторинг технологических компаний, в том числе быстрорастущих,— шаг в сторону более активной технологической политики, но он не так прост. «Существующая статистика здесь практически бесполезна в силу агрегирования всех полученных данных. Релевантная информация, доступная в бухгалтерской отчетности, сильно фрагментирована. По сути, о технологической активности мы можем судить лишь по строкам “результаты исследований и разработок” и “нематериальные активы” (НМА) бухгалтерского баланса»,— говорит эксперт. По его словам, за основу можно было бы взять стройную систему выявления и аккредитации технологических компаний, развивающуюся в Китае по меньшей мере с 2008 года и предполагающую в том числе обязательную экспертизу их технологического потенциала.

Венера Петрова