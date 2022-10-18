Замес инноваций и технологий

По данным “Ъ”, правительство достраивает систему поддержки инновационных и технологических компаний — во многом интерес обусловлен растущим спросом на импортозамещение и собственные технологии. С этой целью Минэкономики создало единый реестр инновационных компаний — он насчитывает порядка 11 тыс. организаций. Их в Белом доме предлагают считать «технологическими» по умолчанию, а иные компании относить к этой категории при соответствии двум группам критериев: отсекающей (размер и вид деятельности, оценка научно-технического потенциала) и экспертной — по оценкам потенциала инноваций и их коммерциализации институтами развития. Экспертов, впрочем, беспокоит отсутствие ответа на вопрос о цели этой активности и опасения «господдержки инноваций ради инноваций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра экономического развития России Максим Колесников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Заместитель министра экономического развития России Максим Колесников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для господдержки инновационного и технологического предпринимательства в РФ Минэкономики создан единый реестр получателей господдержки такой деятельности. В нем содержатся данные о проектной, финансовой, а также патентной активности около 11 тыс. компаний в разрезе инновационных проектов, продуктов, их отраслей и технологий. По словам замглавы Минэкономики Максима Колесникова, так формируется общая картина сферы технологического предпринимательства в РФ.

Создания такого реестра требовали летние поправки к закону о науке и государственной научно-технологической политике (подписаны президентом 28 июня). Обосновывая их, Минэкономики поясняло, что использование данных ОКВЭД или форм статотчетности не позволяет установить вовлеченность предпринимателей в инновационные проекты. Отметим, что также до 1 ноября правительство должно выполнить поручение президента и дать определение еще и «технологическим компаниям», применяющим инновационные технологии в своей деятельности — также для отбора получателей господдержки (см. “Ъ” от 6 сентября). По данным “Ъ”, это решение также практически готово.

Как рассказали “Ъ” в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, компании из «инновационного» реестра получат статус технологических автоматом. Другие же организации для отнесения к «технологическим» должны будут соответствовать двум группам требований. К первой группе критериев планируется отнести ограничения по размеру и виду деятельности компании (например, это не может быть торговля или ресторанный бизнес), оценку ее научно-технического потенциала (наличие НИОКР и зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности). Вторая группа предполагает оценку институтами развития потенциала инноваций конкретной компании и их коммерциализации. «Компании, доказавшие свою состоятельность как разработчики технологий — прошедшие экспертизу институтов развития и получившие господдержку, будут получать статус "технологической компании" автоматически. Данные о них уже включены в реестр конечных получателей господдержки инновационной деятельности»,— отметили в Белом доме.

«Дополнение "твердых" данных экспертизой — правильный шаг, ведь абсолютное большинство технокомпаний непубличны»,— отмечает директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко. Автоматическое же включение компаний из «инновационного» реестра эксперт считает дискуссионным: среди них много стартапов ранних стадий и их состояние и перспективы в текущих условиях неизвестны. «Реестр техкомпаний мог бы стать для них вторым этапом, подтверждающим достижение ими зрелости»,— говорит эксперт, отмечая, что главное — целеполагание: зачем государство выделяет когорту техкомпаний и как будет их поддерживать. «Если ответ будет неубедителен, то желающих готовить документы и проходить экспертизу будет немного»,— говорит он. Впрочем, ранее от стимулирования «инноваций ради инноваций», в свою очередь, предостерегали власти авторы доклада «О долгосрочном научно-технологическом развитии России» ИНП РАН — по их мнению, это может дискредитировать саму идею господдержки сектора.

Венера Петрова, Диана Галиева